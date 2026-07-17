Galería | A Gudiña, epicentro de la música y el baile tradicional

La cuarta edición de la Foliada Torgueira volvió a convertir a A Gudiña en el gran punto de encuentro de la música y la cultura tradicional gallega. Durante toda la jornada, la Plaza Mayor de la localidad se llenó de sonido, color y ambiente festivo gracias a la participación de casi una decena de agrupaciones procedentes de la comarca de As Frieiras y de otras zonas vecinas, que compartieron con el público un amplio repertorio de música, baile y canto popular.

El programa comenzó a las 12.00 horas y se prolongó hasta bien entrada la noche, ofreciendo un completo recorrido por algunas de las expresiones más representativas del folclore gallego. Panderetas, gaitas, tambores y voces de cantareiras marcaron el ritmo de una celebración que reunió a vecinos y visitantes en torno a la tradición.

Junto a las actuaciones musicales, la cita contó con un mercado artesanal compuesto por una veintena de artesanos, que exhibieron y pusieron a la venta productos elaborados de forma tradicional. Esta propuesta complementó la programación cultural y permitió a los asistentes conocer de cerca diferentes oficios.

La Foliada Torgueira no solo se ha consolidado como una de las principales citas culturales del verano en A Gudiña, sino que también ha servido para recuperar el espíritu de los años noventa, cuando el municipio era un referente de la música y el baile tradicional en la comarca. Tres décadas después, el encuentro vuelve a situar a A Gudiña como un espacio de referencia para la promoción del folclore gallego, demostrando que estas manifestaciones culturales siguen muy vivas y continúan atrayendo a nuevas generaciones.

La actividad ha sido organizada por la asociación Os Torgueiros, con la colaboración del Concello de A Gudiña y la Comisión de Fiestas O Carballal.