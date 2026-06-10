A Gudiña, premiada por la Federación de Vehículos Antiguos

La Federación Española de Vehículos Antiguos (FEVA) hizo entrega al municipio de A Gudiña de la Placa de Ayuntamiento Comprometido, un reconocimiento que distingue su apoyo y compromiso con la conservación, promoción y difusión del patrimonio automovilístico histórico.

El galardón fue recogido por el alcalde del municipio, Néstor Ogando, durante los actos de la I Xuntanza de Vehículos Clásicos de A Gudiña, organizada por la Comisión de Festas do Carballal en colaboración con la entidad local. El evento, celebrado a finales del mes pasado, reunió a centenares de aficionados y propietarios de vehículos clásicos en una jornada centrada en la puesta en valor del motor histórico y en la convivencia en torno a esta afición con un gran número de seguidores en As Frieiras.

El galardón de FEVA fue recogido por Néstor Ogando durante los actos de la I Xuntanza de Vehículos Clásicos

Consolidar la xuntanza

Durante el acto de entrega del reconocimiento, otorgado por Lucía Loureiro, responsable de la Comisión de Industriales de FEVA, el alcalde expresó la voluntad del Consistorio de dar continuidad a esta iniciativa y consolidar la Xuntanza de Vehículos Clásicos de A Gudiña como una de las citas destacadas del calendario municipal. En este sentido, señaló que “esperamos que este sea el inicio de una larga trayectoria de encuentros dedicados al mundo de los vehículos clásicos en el municipio de A Gudiña”.