A Gudiña recupera la parada matutina del Alvia Lugo-Madrid
20 de mayo
Según ha informado Renfe, la parada ferroviaria matutina de A Gudiña (a las 7:44 horas) será recuperada a partir del 20 de mayo dentro del servicio Alvia Lugo-Madrid
La parada ferroviaria de A Gudiña será recuperada a partir del 20 de mayo dentro del servicio Alvia Lugo–Madrid, según informó Renfe. Con esta modificación, el tren saldrá de Lugo a las 5:18h y llegará a A Gudiña a las 7:44h, continuando hacia Madrid, con llegada prevista a las 10:13h. Esto permitirá realizar viajes de ida y vuelta con la capital española en el mismo día.
La recuperación de esta parada busca mejorar la conexión ferroviaria de la zona y facilitar los desplazamientos de quienes viajan por motivos laborales, educativos o personales. Renfe también ha ajustado otros servicios del corredor Galicia-Madrid para optimizar la oferta y adaptarla a la demanda en las estaciones intermedias.
El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, participó en la presentación de los cambios junto al presidente de Renfe y autoridades locales de Lugo y A Gudiña.
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