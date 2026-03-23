A Gudiña recupera la parada matutina del Alvia Lugo-Madrid

La parada ferroviaria de A Gudiña será recuperada a partir del 20 de mayo dentro del servicio Alvia Lugo–Madrid, según informó Renfe. Con esta modificación, el tren saldrá de Lugo a las 5:18h y llegará a A Gudiña a las 7:44h, continuando hacia Madrid, con llegada prevista a las 10:13h. Esto permitirá realizar viajes de ida y vuelta con la capital española en el mismo día.

La recuperación de esta parada busca mejorar la conexión ferroviaria de la zona y facilitar los desplazamientos de quienes viajan por motivos laborales, educativos o personales. Renfe también ha ajustado otros servicios del corredor Galicia-Madrid para optimizar la oferta y adaptarla a la demanda en las estaciones intermedias.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, participó en la presentación de los cambios junto al presidente de Renfe y autoridades locales de Lugo y A Gudiña.