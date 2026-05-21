A Gudiña recupera un tren, pero avisa: "No es suficiente"

Instalaciones de la estación de A Gudiña minutos antes de la llegada del tren.

El reloj marcaba las 7,44 horas cuando el tren matinal con destino a Madrid se detenía de nuevo en la estación de A Gudiña-Porta de Galicia.

Más de una decena de viajeros aguardaba en el andén con un objetivo común: llegar a la capital madrileña antes del mediodía. La escena, cotidiana en cualquier estación ferroviaria, no lo era en A Gudiña. Ha tenido que pasar casi un año para recuperar esta parada matinal tras la supresión de frecuencias aprobada por el Ministerio de Transportes Movilidad Sostenible y RENFE en mayo de 2025.

A las puertas de las instalaciones, la agrupación socialista manifestaba su alegría. “Estou moi orgulloso da mellora de frecuencias de Madrid a Ourense e de Ourense a Madrid. Loitamos moito. Tivemos que manter varios encontros e hoxe estamos celebrando o compromiso que se adquirira neses encontros”, apuntaba el alcalde, Néstor Ogando.

La restitución del servicio no ha sido casual. Detrás de esta recuperación hay movilizaciones históricas, consenso político y la creación de una plataforma vecinal, Dereito ao Tren, que se convirtió en el principal altavoz de una protesta unánime.

La presión social consiguió revertir, en parte, una decisión que la mayoría consideraba injusta y contraria al objetivo de cohesionar el territorio. Sin embargo, en el sureste ourensano hoy el sentimiento dista mucho al de haber alcanzado una victoria definitiva.

La Plataforma Dereito ao Tren asegura que las reivindicaciones continuarán hasta lograr “un tren útil, accesible y digno”. Según apuntan, todavía quedan “muchas demandas pendientes”. Reclaman bonos adaptados para los usuarios de la estación, mejores horarios hacia Ourense, Santiago, A Coruña y Vigo, así como una mejor coordinación con el transporte por autobús desde O Barco de Valdeorras y Verín.

Insisten además en la necesidad de acometer mejoras en las instalaciones de la estación, como la habilitación de una zona climatizada en el andén, la instalación de un ascensor o la ampliación del aparcamiento.

Este sentimiento no es aislado. Y es que la mayor parte de la población considera que esto “non é suficiente”. “É un avance, por suposto. Sen embargo, apoio que continúen as protestas. É preciso retomar as paradas que existían anteriormente e ter un servizo de calidade”, apunta Diego García, que viaja asiduamente a Madrid.

“Parece que estamos pedindo un privilexio pero son os nosos dereitos. Queremos ter as mesmas condicións que calquera cidadán de Vigo ou A Coruña. Un transporte público de calidade”, afirmaba Raquel Sánchez de A Rúa, que esperaba este miércoles la llegada de un familiar en la estación.

“Considero que isto foi un trastorno durante estes últimos meses. Poderíase ter resolto máis rapidamente. O mínimo é que agora se restableza, pero a verdade é que existe certa desconfianza cara a decisións similares que se poidan tomar no futuro. Aínda que vivo no estranxeiro, todas as veces que viaxei desde a supresión de frecuencias a situación afectoume e resultou caótica”, apuntaba Olalla Gozález, vecina vianesa.

La recuperación de la parada matinal supone un alivio y una pequeña victoria colectiva tras meses de movilizaciones. Sin embargo, la sensación general es que todavía queda camino por recorrer para garantizar un servicio ferroviario estable. La ciudadanía insiste en que no reclama privilegios, sino igualdad de oportunidades.