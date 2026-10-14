Un herido en A Gudiña tras dar varias vueltas de campana con su coche

El conductor de un turismo ha resultado herido de carácter leve este miércoles tras sufrir una aparatosa salida de vía en el término municipal de A Gudiña. El siniestro tuvo lugar a las 14:41 horas en el punto kilométrico 133 de la N-525, tramo en el que el coche se salió de la vía y terminó dando varias vueltas de campana.

Relacionado Un menor herido y un trasladado en una salida de vía en Ribadavia

A pesar de la violencia del impacto, el conductor no presentaba lesiones de gravedad y únicamente refirió molestias leves en la espalda. Hasta el lugar del accidente se movilizaron de urgencia efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, agentes de la Guardia Civil de Tráfico y miembros del GES de A Gudiña para asistir a la víctima y regular la circulación en la zona.