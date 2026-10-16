Homenaxe na Gudiña ás nosas avoas
MURAL
Na Gudiña, a artista Noelia Aragundi transforma a fachada dunha vivenda nunha homenaxe á avoa do propietario e a todas as mulleres do rural galego, lembrando a súa historia e o seu legado a través da arte mural.
As paredes tamén gardan lembranzas, contan historias e manteñen vivos os recordos de quen deixou pegada nunha familia. Na Gudiña, unha intervención artística de Noelia Aragundi, coñecida como N. Aragundi, converte a fachada dunha vivenda nunha homenaxe á memoria familiar e, ao mesmo tempo, a todas aquelas mulleres do rural cuxas vidas forman parte da historia colectiva.
O mural recupera o rostro dunha avoa, representada xunto a unha parella de vacas e cun cesto sobre a cabeza, nunha escena que evoca o traballo cotián e a vida tradicional no campo galego. A composición nace da montaxe de varias fotografías e busca preservar a lembranza dunha xeración de mulleres que contribuíron, co seu esforzo e dedicación, a construír a identidade das aldeas.
Aínda que a imaxe non permite recoñecer completamente os trazos da protagonista, trátase da avoa do actual propietario da vivenda. Deste xeito, o que podería ser unha simple fachada transfórmase nun espazo de memoria, no que a arte serve para recuperar unha historia persoal e compartila con toda a veciñanza.
“A combinación de cores frías e luces cálidas contribúe a crear unha composición que esperta cariño e tenrura”, explica a artista. A elección cromática reforza o carácter emotivo da obra, que vai máis alá da súa dimensión estética para converterse nunha expresión de afecto e recoñemento cara a quen xa non está.
N. Aragundi tardou catro días en completar o mural. Durante ese tempo, asegura, recibiu mostras de agradecemento por parte dos veciños, satisfeitos co resultado dunha intervención que dá unha nova vida á vivenda e achega a creación artística á contorna cotiá. A resposta da xente confirma tamén a capacidade destas obras para espertar lembranzas compartidas e fortalecer os vínculos entre as persoas e o lugar no que viven.
A artista conta cunha ampla experiencia na realización de murais en Galicia, tanto en establecementos comerciais como en vivendas particulares. O seu traballo chegou tamén a centros educativos, onde a arte mural contribúe a transformar os espazos e a achegar a creación artística á comunidade. Na Gudiña, a súa última intervención deixa unha mensaxe que transcende a propia pintura: lembrar tamén é unha forma de homenaxear. O rostro dunha avoa queda agora incorporado á paisaxe da localidade, como testemuño dunha vida e dunha época, pero tamén como símbolo de todas aquelas mulleres que deixaron a súa pegada nas familias e nas aldeas galegas.
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