A Gudiña abre la temporada de magostos el 31 de octubre

Con la llegada del otoño, las castañas, el fuego y la música vuelven a convertirse en protagonistas en los municipios de la comarca de Conso-Frieiras. A Gudiña será, un año más, una de las primeras localidades en dar el pistoletazo de salida a la temporada de magostos con una de sus citas más esperadas.

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El municipio ya ha puesto fecha a la IV edición de la “Cea do Magosto”, que se celebrará el sábado 31 de octubre, una jornada en la que vecinos y visitantes podrán disfrutar de una velada marcada por la gastronomía tradicional y la animación musical.

Desde el Concello de A Gudiña animan ya a los vecinos a “ir reservando” la fecha, a la espera de que se den a conocer todos los detalles de la programación. Como en anteriores ediciones, la celebración tendrá como principal protagonista al producto más característico del otoño gallego: la castaña.

Tradición creciente

La “Cea do Magosto” se ha consolidado en los últimos años como una de las citas gastronómicas más destacadas de A Gudiña. Desde su primera edición, la propuesta ha reunido a numerosos vecinos en torno a una celebración que combina la gastronomía popular con la música y el ambiente festivo, prolongándose el evento hasta bien entrada la madrugada.

A Gudiña volverá así a encender el fuego para dar la bienvenida al otoño con una celebración que se ha convertido ya en una cita señalada para los vecinos del municipio y un ejemplo de convivencia.

La iniciativa supone además el inicio de una temporada de magostos que, durante las semanas siguientes, se extenderá por distintos puntos de la comarca: Viana, A Mezquita y Vilariño de Conso. Para estas dos últimas localidades, la celebración del San Martiño, que gira en torno al magosto, tiene especial importancia, ya que es una de sus dos festividades locales anuales.

Tradiciones

Los magostos se convierten así en una oportunidad para recuperar y mantener vivas las tradiciones propias del otoño gallego, pero también en un punto de encuentro para los vecinos. Alrededor del fuego y de las castañas, estas celebraciones combinan gastronomía, música y convivencia vecinal, convirtiéndose en citas cada vez más arraigadas dentro del amplio calendario festivo de los municipios de la provincia.

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La tradición, vinculada históricamente a la recogida de la castaña y al ciclo agrícola, mantiene así su presencia en las localidades de Conso-Frieiras. Un patrimonio cultural que se transmite de generación en generación y que, cada otoño, vuelve a reunir a los vecinos alrededor de uno de los productos más representativos de esta estación.