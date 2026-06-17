Importantes desprendimientos bloquean la principal vía entre A Gudiña y Viana do Bolo

La alerta naranja por tormentas está golpeando con fuerza la provincia de Ourense, dejando una situación especialmente crítica en zonas de montaña. La principal vía de comunicación entre A Gudiña y Viana do Bolo, la OU-533, permanece cortada al tráfico e impracticable a la altura del kilómetro 19, en la aldea de Pradocabalos. Un importante desprendimiento de tierra y piedras de gran tamaño se ha desplomado desde la ladera sobre el asfalto, coincidiendo con la escorrentía que baja directamente del monte.

“Esto é unha tristura. Marchou con parte da ponte. Está todo anegado. Temos unha casa a que lle chega o barro o segundo piso. Sigue caendo terra. A cousa está moi complicada”, relata el alcalde del municipio, Germán García-Ávila, que está en Pradocabalos. También desde la zona asegura que: “Esto é surrealista. Non damos crédito”.

Al igual que pasó en su momento con los incendios, el espíritu de colaboración ciudadana quedó patente una vez más en la provincia, donde el vecindario demostró que su solidaridad es la mejor respuesta ante la adversidad. De forma espontánea y sin pensárselo dos veces, numerosos residentes de los pueblos cercanos no dudaron en salir de sus casas y movilizarse para prestar su ayuda a los afectados, un gesto de unión vecinal que recuerda inevitablemente a las oleadas de apoyo colectivo vividas durante las peores crisis.

La situación en la zona es de extrema precaución: además del bloqueo viario, hay cables del tendido eléctrico caídos en el núcleo cercano de O Castro y diversas bodegas tradicionales han quedado inundadas. Ante la emergencia, numerosos vecinos de pueblos aledaños se han desplazado para colaborar en las tareas de achique y limpieza. Las autoridades mantienen restringida la circulación en el tramo afectado mientras trabajan para restablecer la seguridad vial.

En Viana, la pista entre Bembibre y Pradocabalos quedó cortada por la caída de un árbol y voluntarios que iban a ayudar a Pradocabalos estaban intentando retirarlo. Este incidente se produce en una tarde de caos meteorológico en el oriente provincial, donde ya se han registrado más de 6.000 rayos en Galicia, concentrándose la mayoría en territorio ourensano y la Ribeira Sacra lucense.

El temporal está dejando un reguero de destrozos: en Verín, las fuertes rachas han derribado ramas de gran porte en el casco urbano, bloqueando calles céntricas como Espido, Irmáns Moreno y Canella Cega, donde la Policía Local trabaja para despejar la vía sin que, afortunadamente, haya que lamentar daños personales.

Por su parte, en O Barco, la intensidad de las lluvias ha colapsado el alcantarillado, obligando a los vecinos a usar escobas y fregonas para frenar la entrada de agua en los bajos comerciales.

La inestabilidad deja registros de más de 30 litros por metro cuadrado en puntos como Riós, Carballeda de Valdeorras o Vilamartín de Valdeorras, acompañados de intensas tormentas en algunos puntos, aunque más intensas en el sur de Lugo. En Verín, el balance de la Policía Local apunta a "muchas incidencias", aunque afortunadamente sin daños personales. El vendaval que azotó la villa sobre las seis de la tarde provocó daños materiales en vehículos por la caída de ramas y desprendimientos parciales en fachadas y tejados. En cuanto al colegio de Vilardevós, la alcaldesa, Tamara Balboa, señala que el agua atravesó el patio pero no llegó a entrar en el centro, que estaba cerrado en ese momento, por lo que las clases de mañana se celebrarán con normalidad.

En O Barco de Valdeorras, se ha cortado el acceso a la villa desde Veigamuíños debido a la acumulación de agua bajo el puente del ferrocarril. La Policía Local ha tenido que cortar el paso entre la rúa Ramón y Cajal y la rúa das Regás, habilitando desvíos.