Se eleva a nivel naranja la alerta por lluvias tormentosas en Ourense

La provincia de Ourense afronta este miércoles una nueva jornada de inestabilidad, marcada por las que se prevén como las tormentas más intensas de las últimas semanas. Ante esta situación, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a nivel naranja la alerta por fuertes lluvias para este miércoles en la mitad oriental de la provincia. El organismo advierte de un “peligro importante” desde las 13,00 horas hasta la medianoche.

Según las previsiones, se esperan acumulaciones de agua superiores a los 30 litros por metro cuadrado en apenas una hora, lo que conlleva un riesgo considerable de inundaciones locales. El resto del territorio ourensano tampoco se librará del impacto de las tormentas; sin embargo, en estas zonas el aviso será de nivel amarillo (de menor gravedad), con precipitaciones que podrían alcanzar picos de 15 litros por metro cuadrado a la hora.

Desde MeteoGalicia explican que, aunque se mantiene cierta influencia anticiclónica, persiste la inestabilidad atmosférica debido a la presencia de aire frío en las capas altas. Este fenómeno favorecerá el rápido desarrollo de nubes de evolución a partir del mediodía, descargando precipitaciones y tormentas “localmente fuertes”, especialmente en las áreas limítrofes entre Ourense y el sur de la provincia de Lugo. Pese a las lluvias, las temperaturas se mantendrán muy cálidas, con máximas que alcanzarán los 34 grados en la ciudad.

Por otra parte, se suspende la actividad deportiva tanto XOGADE como federada en el exterior, a excepción de los deportes náuticos y acuáticos federados, para el miércoles 17 de junio, en la montaña y sur de Lugo y en la montaña de Ourense a partir de las 13:00 horas.

La veintena de concellos afectados

Las localidades afectadas por el aviso de mayor intensidad, de nivel naranja, son: