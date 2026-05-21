La mina de wolframio de A Gudiña iniciará en 2027 la producción industrial

La mina de wolframio de San Juan, situada en el municipio de A Gudiña, comenzará su producción industrial en el primer trimestre de 2027. Así lo anunció la compañía Eurobattery Minerals, matriz de Tungsten San Juan, después de “cerrar una financiación cercana a los seis millones de euros destinada a impulsar el desarrollo del proyecto minero”.

Planta de tratamiento

Según apuntan, esta operación permitirá “pasar de la fase de exploración y muestreo metalúrgico a la construcción de la planta de tratamiento de mineral y a la puesta en marcha de la producción”. El consejero delegado de Eurobattery Minerals, Roberto García Martínez, destacó que esta financiación “proporciona la base financiera para avanzar en el desarrollo de San Juan” y aseguró que el proyecto llega “con el viento a favor”, en un contexto de máximos históricos en los precios europeos del wolframio y de creciente demanda de suministro propio por parte de la industria continental. Esta financiación llega en un momento relevante para el proyecto y es que, la mina de wolframio de A Gudiña se enmarca en la estrategia europea de materias primas críticas, orientada a reducir la dependencia de proveedores externos.

Equipo

San Juan ha incorporado además a Pedro Jiménez de Francisco como director de proyecto tras su experiencia en la mina de wolframio de Barruecopardo, en Salamanca. “Jiménez suma más de dos décadas de experiencia en operaciones mineras. Su incorporación refuerza la ejecución del proyecto”, apuntan desde la compañía tras su fichaje.