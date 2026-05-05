La Xunta saca a concurso minas valoradas en 7.000 millones y que crearán cerca de 1.000 empleos

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha anunciado la convocatoria de nuevos derechos mineros que permitirán solicitar directamente en la provincia de A Coruña la concesión de explotaciones "sobre las que hay probada existencia de recursos" de wolframio, oro y estaño, los cuales son de "relevancia" para los sectores de defensa, aerospacial y automoción. Entre ellos ha citado a las minas de Corcoesto, San Finx y Santa Comba.

Así lo ha avanzado en su comparecencia en el pleno del Parlamento gallego, en donde ha detallado que estos recursos naturales alcanzan un valor de 7.000 millones de euros, con la previsión de una inversión directa de 200 millones, así como la creación de 250 empleos directos y 750 empleos indirectos.

En concreto, estarán los derechos de explotación de la mina de Corcoesto (tres derechos mineros), en Cabana de Bergantiños, Ponteceso y Coristanco, para oro y hierro; de la mina San Finx, en Lousame, para wolframio y estaño; y de la mina de Varilongo, en Santa Comba, que abarca también los ayuntamientos de Coristanco y Cabana de Bergantiños, para wolframio. Precisamente, anteriores proyectos mineros en Corcoesto y San Finx estuvieron envueltos en polémica, con fuerte oposición vecinal y ecologista.

Complementariamente, Lorenzana indica que también en los segundos concursos mineros que sacará la Xunta esta legislatura, que se publicarán "en próximas semanas", se incluyen más de 100 de derechos mineros en las cuatro provincias para solicitud de permisos de investigación.

Estos derechos mineros serán tanto de materias primas clásicas --como caolín, cuarzos, feldespatos o granito--, así como materias primas "críticas", como son el litio, niobio o tantalio en la zonas de Beariz y Beade, al igual que el cobre en Becerreá.

Destaca que Galicia cuenta con 18 de los 34 materiales considerados críticos por la Unión Europea, por lo que está "en una posición de oportunidad que no se puede ignorar".

La conselleira defiende una posición "activa" ante los retos que se abren "un nuevo escenario industrial", pues no puede quedar en "una posición pasiva" en un contexto en el que "redefinir" oportunidades.

Incluirán planes sociales

Además, asegura que incluirán plan sociales "punteros" que sean financiados con un porcentaje de dividendos del proyecto que "obligatoriamente deberá destinar el promotor".

Un extremo que será "determinante" en la evaluación de ofertas y que situará a Galicia a "la vanguardia de la minería europea". Estarán diseñados a medida de los ciudadanos, con ventajas de formación para jóvenes y que actúen sobre el tejido económico del territorio.

"Sin un plan social a la altura, no habrá proyecto", afirma. Y es que apuesta por una minería "moderna, sostenible y estratégica para Europa".

Eólico

Por otra parte, tanto BNG como PSdeG han cargado contra la decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de apartar de su puesto en la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo al juez Luís Villares, en relación con decisiones judiciales sobre eólicos y medio ambiente.

Sobre esta cuestión, Lorenzana ha dicho que no va a "cometer la imprudencia" de pronunciarse, "lo contrario de lo que hacen ustedes de modo reiterado aquí y en Madrid". Recuerda que la Xunta trabaja en nuevo Plan Sectorial Eólico, con el horizonte de que esté listo en 2028, y actualmente se abordan los mapas de afecciones.

La responsable de Industria también ha vuelto a reclamar al Gobierno central que cambie la legislación del sector, que modifique los procesos de desarrollo de la red y que aumente la inversión en Galicia.

Respecto al archivo del proyecto de Altri, la conselleira de Economía advierte de que al caer la subestación de Palas "cae la conexión eléctrica de buena parte de la provincia de Lugo".

Entre otras materias, Lorenzana ha recordado que la Xunta va a actuar en 12 millones de metros cuadrados de suelo industrial hasta 2030, con fuerte inversiones en más de 44 millones de euros.

BNG: "Ojalá fuésemos un país un poco más pobre en recursos"

Por su parte, Brais Ruanova (BNG) ha recordado el reciente viaje de Lorenzana con Alfonso Rueda a China para "conocer lo que significa el comunismo del siglo XXI", tal y como "calificaba usted a quien legítimante se movilizó contra Altri".

Asimismo, el diputado nacionalista ha reclamado "resultados y no anuncios" en materia industrial, además de pedir "no ser comparsa de ninguna decisión que se tome ni en Madrid ni en Bruselas".

"Ustedes dicen que Galicia es una mina, nosotros decimos a su modo de hacer política que ojalá fuésemos un país un poco más pobre en recursos", ha afirmado Ruanova. Esta afirmación le ha valido reproches tanto del PP como de la conselleira por querer "empobrecer" Galicia. Posteriormente, el diputado nacionalista ha matizado: "Ojalá tuviéramos un gobierno a la altura de los recursos de este país".

Patricia Iglesias critica las declaraciones de Formoso

La diputada socialista Patricia Iglesias ha comenzado su intervención con reproches a Elena Candia por la moción de censura en Lugo, la "misma persona que recurrió a anónimos y malas artes" contra Gómez Besteiro. "El pacto del tanatorio perseguirá siempre al PP", advierte.

Así, ha hecho un balance en el que "no hay política industrial con ADN gallego", "no hay planificación a largo plazo", los PIE "están parados", "Altri fracasó", el plan sectorial minero está "sin aprobar" y la "opaca" Recursos de Galicia "no tiene rumbo".

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, aseguró hace unas semanas que Lorenzana "es la mejor conselleira de Industria de los últimos 30 años". Patricia Iglesias ha sido crítica con esas palabras de "un compañero" al que dice apreciar "mucho", pero está en "absoluto desacuerdo" con esa afirmación. "No tiene nada de resultados", dice sobre Lorenzana.

Mientras, Armando Ojea (Democracia Ourensana) ha alertado de que la situación industrial de Ourense "es la peor con mucha diferencia de Galicia".

En cambio, Rubén Lorenzo (PP) ha defendido que la Xunta "está anticipando y decidiendo su propio modelo industrial estratégico". En lo tocante a la minería, asegura que no se va a aceptar ni "el extractivismo sin control" ni el "bloqueo" de la oposición.