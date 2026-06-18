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Efectos de las lluvias torrenciales en zonas de montaña. Situación en Valdeorras y Viana.

¿Sabe usted que Zunzunegui se escapó a A Gudiña y se hizo un selfi con el beato Sebastián de Aparicio?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, el historiador y escritor superventas ourensano Juan Miguel Zunzunegui se escapó a A Gudiña durante su visita al suroriente de la provincia de Ourense, donde ahondó en la conexión entre México y Galicia a través del beato Sebastián de Aparicio.

El historiador y escritor superventas Juan Miguel Zunzunegui en su visita a la provincia de Ourense.
El historiador y escritor superventas Juan Miguel Zunzunegui en su visita a la provincia de Ourense. | La Región

¿Sabe usted que durante su estancia en el suroriente ourensano, el historiador y escritor superventas Juan Miguel Zunzunegui tuvo tiempo para escaparse hasta A Gudiña? ¿Que el mexicano ahondó en la conexión entre su país y Galicia a través del beato Sebastián de Aparicio? ¿Que el religioso fundó al otro lado del Atlántico la ciudad de Puebla de los Ángeles? ¿Que “Zunzu” se llevó de recuerdo un selfi con la escultura del beato?

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