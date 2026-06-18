¿Sabe usted que Zunzunegui se escapó a A Gudiña y se hizo un selfi con el beato Sebastián de Aparicio?

¿Sabe usted que durante su estancia en el suroriente ourensano, el historiador y escritor superventas Juan Miguel Zunzunegui tuvo tiempo para escaparse hasta A Gudiña? ¿Que el mexicano ahondó en la conexión entre su país y Galicia a través del beato Sebastián de Aparicio? ¿Que el religioso fundó al otro lado del Atlántico la ciudad de Puebla de los Ángeles? ¿Que “Zunzu” se llevó de recuerdo un selfi con la escultura del beato?