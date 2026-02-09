La “Casa dos Mestres” de Trasmiras acoge una exposición sobre cigüeñas

El colectivo Amigas de las Cigüeñas lleva a la Casa dos Mestres del concello de Trasmiras una exposición sobre esta ave. Compuestas de nueve paneles, la muestra ofrece un aprendizaje sobre la biología, ecología y los datos actuales del censo de cigüeñas, convirtiendo a la localidad “no fogar das nosas cegoñas”, afirman.

Además, la exposición ofrece tres paneles infográficos con los resultados más recientes de los proyectos “PlasticStork” e “InVisiblePollut”, que tratan sobre la contaminación y como afecta a una de las aves más emblemáticas de A Limia. La muestra se puede visitar de forma gratuita.