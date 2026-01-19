Galería | La Ruta do Cocido de Trasmirás vive una edición más

ÚLTIMA HORA
Arranca la XV Ruta do Cocido.
Arranca la XV Ruta do Cocido. | Xesús Fariñas

DEPORTE Y GASTRONOMÍA

La XV Ruta do Cocido congregó decenas de ciclistas para disfrutar un año más de un evento que mezcla deporte y gastronomía a la perfección

Deporte y gastronomía van de la mano en Ourense. El pasado fin de semana BTT Nocelo organizó una edición más de la ruta ciclista XV Ruta do Cocido que congregó a decenas de ciclistas para recorrer entre 40 y 47 kilómetros pasando por Trasmirás, Cualedro y Sarreaus.

Antes de la salida los deportistas pudieron disfrutar de chocolate caliente y bica para terminar el día comiendo cocido.

1/10 David, Santos, Byron antes del inicio de la ruta. | Xesús Fariñas
2/10 Sofía, Celso, Juanito, Cris y Toni contentos antes de arrancar la cita. | Xesús Fariñas
3/10 Marta y Hugo sonríen y posan ante la cámara. | Xesús Fariñas
4/10 Toño, Javier, Fernando y José. | Xesús Fariñas
5/10 Joserra, José, Iago, Luis y Cacha; amigos que disfruta de la XV Ruta do Cocido. | Xesús Fariñas
6/10 Anxo, Quintas, Ángel y Diego, miembros del BTT Nocelo club anfitrión de la Ruta do Cocido. | Xesús Fariñas
7/10 Comienzan a rodar los participantes de la XV Ruta do Cocido. | Xesús Fariñas
8/10 Los participantes de la XV Ruta do Cocido empiezan contentos la jornada. | Xesús Fariñas
9/10 Caras de incredulidad entre los participantes en la XV Ruta do Cocido. | Xesús Fariñas
10/10 La organización de la ruta todos juntos. | Xesús Fariñas

