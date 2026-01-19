DEPORTE Y GASTRONOMÍA
Galería | La Ruta do Cocido de Trasmirás vive una edición más
Deporte y gastronomía van de la mano en Ourense. El pasado fin de semana BTT Nocelo organizó una edición más de la ruta ciclista XV Ruta do Cocido que congregó a decenas de ciclistas para recorrer entre 40 y 47 kilómetros pasando por Trasmirás, Cualedro y Sarreaus.
Antes de la salida los deportistas pudieron disfrutar de chocolate caliente y bica para terminar el día comiendo cocido.
