Galería | El obispo de Ourense bendice la iglesia de Parada de Ribeira tras sufrir un saqueo y una profanación

Momentos del acto de purificación y bendición celebrado en la iglesia parroquial de Parada de Ribeira tras la sustracción de sus piezas litúrgicas

El obispo de Ourense preside el rito de purificación y bendición en la parroquia de Parada de Ribeira, en Xinzo de Limia, tras el robo de valiosas piezas de patrimonio litúrgico

La iglesia parroquial de Parada de Ribeira, en el municipio de Xinzo de Limia, ha sido escenario de un acto de purificación y bendición después de sufrir en los últimos días un robo de piezas de gran valor litúrgico y patrimonial, entre las que figuran varios cálices y la cruz procesional.

Siguiendo lo establecido por la normativa eclesiástica, lo sucedido obligó a realizar este rito sacro para purificar y bendecir de nuevo el templo antes de poder reanudar el culto habitual. La ceremonia estuvo presidida por el obispo de Ourense, Leonardo Lemos Montanet, e incluyó una pequeña procesión, la purificación del recinto y la celebración de una primera misa.

El acto contó con la asistencia masiva de vecinos y vecinas, que quisieron mostrar su apoyo a la parroquia ante un hecho que atenta directamente contra el patrimonio histórico y religioso de la zona. A la ceremonia asistió también el alcalde de Xinzo de Limia, Amador Díaz.

Este suceso se enmarca en una ola de robos que durante las últimas semanas ha afectado a diversos templos de la comarca de A Limia, causando una pérdida irreparable para el patrimonio común y la memoria colectiva del territorio.