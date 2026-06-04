A Limia valora resultados de nuevos tipos de cereal

Los profesionales del sector agrario de A Limia se citaron ayer en Piñeira Seca (Xinzo de Limia) para valorar los resultados del ensayo que realiza el Centro de Investigacións Agrarias de Magebondo (CIAM) sobre nuevas variedades de cereal, en concreto trigo de invierno y centeno híbrido, vinculado a la red Grupo para la Evaluación de Nuevas Variedades de Cultivos Extensivos en España (Genvce).

Medio centenar de personas se reunieron por la tarde en la finca. Este año pudieron ver cinco variedades de trigo de invierno, dos que repiten del año anterior y tres nuevas, además de las variedades de centeno, “todos sembrados a finales de noviembre”, explicó Luis Urquijo, investigador responsable del ensayo. “Son los dos cultivos más habituales de cereal en A Limia y queremos enseñarle a los profesionales las nuevas variedades que están saliendo a mercado”.

Además, el ensayo cuenta con otras cinco líneas de estudio fuera de Genvce que atienden “al cruze e introducción de genes de enanismo en trigos autóctonos de Galicia para ‘testarlos’ frente a los trigos comerciales”, explicó Urquijo, para reducir el tamaño, manteniendo sus propiedades.

Las variedades se han desarrollado “bastante bien pese a la pluviosidad de los meses de enero y febrero”. La nacencia fue buena, aunque el crecimiento se frenó durante los meses de invierno debido al exceso de humedad, “especialmente el centeno”. Con la llegada de abril y la aplicación de nitrógeno, los cultivos “han crecido muy bien e incluso el centeno se desarrolló correctamente, tiene una alta capacidad de crecimiento”, dijo el investigador, apuntando a sus posibilidades para terrenos pobres.

Estimaciones

Los profesionales valoraron las variedades según su aspecto, la sensibilidad a enfermedades, su altura, la densidad de las espigas, así como los resultados de producción del ejercicio anterior, ya que estas aún no estarán listas hasta finales de julio, para hacer una estimación de la rentabilidad y el destino final del producto -forraje ganadero, pan-. Entre los comentarios, los agricultores limiaos aclararon por qué no siembran trigo mocho -el que no tiene barbas-: “A nós gústanos, pero ao jabalí aínda máis”.