¿Sabe usted que los limiaos no se aguantan para celebrar el Entroido?

¿Sabe usted que las cuestiones importantes, no son para todos las mismas? ¿Que para los limiaos lo más importante son las fechas del Entroido? ¿Que la realidad es que ya cuentan los días para dar el pistoletazo de salida? ¿Que quedan menos de tres meses para el fareleiro, que será el 17 de enero? ¡Que ya están pidiendo días libres y organizándose el calendario? ¿Que este será el más precoz hasta 2035?