¿Sabe usted que esta imagen del Domingo fareleiro de Xinzo fue reconocida a nivel nacional?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, el Entroido de Xinzo volvió a triunfar en toda España
¿Sabe vostede que o Entroido de Xinzo non ten rival, e se non que llo digan ao fotógrafo santiagués Roberto Ouro? ¿Que este profesional alzouse co premio de Reportaxe Gráfico que entrega a Federación Española de Profesionais da Fotografía e a Imaxe grazas a unha imaxe espectacular do Domingo Fareleiro? ¿Que o xurado quedou impresionado coa forza e a enerxía dunha foto que retrata coma poucas a alma do noso Entroido?
