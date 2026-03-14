PP de Ourense constituye la primera agrupación de Novas Xeracións en la comarca de A Limia

Luis Menor, presidente de la Diputación de Ourense, en la reunión convocada este sábado en la sede del PP en Xinzo de Limia

Partido Popular de Ourense ha constituido la primera agrupación de Novas Xeracións en la comarca de A Limia, como "ejemplo de compromiso de la juventud con el partido y la sociedad".

Así lo ha manifestado el presidente provincial, Luis Menor, durante la reunión celebrada en la sede popular en Xinzo de Limia, que sirvió de punto de partida para un camino que "espera que sea el primer paso hacia una amplia participación de la juventud tanto en el partido como en la política local".

La convocatoria ha reunido a más de cincuenta jóvenes, además de alcaldes y representantes municipales de la comarca, acompañados por la vicepresidenta del PP de Ourense, Marta Novoa, y la secretaria xeral, Sandra Quintas.

Luis Menor le ha dado la bienvenida a Alberto Cuquejo Cid, que estará al frente de la agrupación local de Novas Xeracións da Limia con un primer equipo de quince personas, quien ha agradecido la confianza y afirmó que la puesta en marcha de NNXX "va a dar fuerzas para formular nuevas alternativas y conseguir un gran cambio".

Por su parte, el presidente provincial ha afirmado sentirse "ilusionado por la magnífica respuesta" de la juventud de la comarca, expresando también su deseo de que esta convocatoria no sea una simple reunión.

"Este debe ser el primer paso para la progresiva incorporación de muchos jóvenes que nos van a acercar una visión diferente, complementaria del sentir de la sociedad", ha remarcado.