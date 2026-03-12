Menor urge una asamblea para crear un parking disuasorio

La Diputación de Ourense ha solicitado formalmente a la junta de compensación de Finca Mariñamansa la convocatoria “urxente” de una asamblea para tramitar la ejecución de un aparcamiento provisional. Esta iniciativa tiene como objetivo paliar la pérdida de plazas de estacionamiento que se producirá en A Cuña debido a la instalación de rampas mecánicas prevista por el Concello.

El presidente provincial, Luis Menor, ha dado curso así al compromiso adquirido el pasado 2 de marzo tras reunirse con la directiva de la Asociación Veciñal da Cuña. Durante aquel encuentro, en el que también participó el diputado Jorge Pumar, los residentes informaron de los problemas de movilidad y aparcamiento derivados del plan de movilidad vertical diseñado por el gobierno municipal en Vasco Díaz Tanco.

La propuesta de la Diputación se centra en la zona sur del área de reparto de la Finca Mariñamansa. El ente provincial considera que los terrenos destinados a vial y zona verde son compatibles por ley para situar un aparcamiento disuasorio de carácter provisional, calificando el proyecto de “factible” para compensar la reducción de plazas en la calle.