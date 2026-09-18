Los sectores de la movilidad de Ourense, al límite por el precio del combustible

Los carburantes alcanzan ya su récord histórico en la provincia, superando las cifras de junio de 2022, disparadas tras el inicio de la guerra de Ucrania, rozando ya una media de dos euros en las diferentes gasolineras de Ourense. Una situación que ahoga a los diferentes sectores que dependen directamente de la movilidad por carretera, como el transporte de mercancías, las autoescuelas, los taxis o el propio sector primario. En algunos casos, los sobrecostes ya limitan la más mínima rentabilidad de empresas de estos ámbitos.

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Tras una rebaja de 20 céntimos, a principio de mes el diésel registró un pequeño bajón, que poco duró. Desde el inicio de mes, el precio volvió a disparar, pero en este caso fulminando cualquier registro anterior, hasta alcanzar de jueves 1,98 euros de media. La gasolina está en el mismo precio, después de encontrarse en 1,76 euros el 31 de agosto y haber subido ya en el inicio de septiembre tras la rebaja de sus descuentos.

En junio de 2022, la gasolina llegó a 2,19 euros y el diésel a 2,13, pero al contrario que en esta ocasión, se realizaba un decuento posterior al precio en cartel de 20 céntimos. En la jornada de ayer, hasta el 25% de las gasolineras de Ourense ya marcaron precios superiores a los dos euros en ambos carburantes (22 en gasolina y 24 en diésel).

La situación todavía se puede complicar más cuando finalice el mes, ya que con él terminarán los descuentos. Ahora mismo la gasolina cuenta con un descuento de cinco céntimos , por lo que sin él alcanzaría los 2,03 euros. pero más preocupante es el caso del diésel, ya que ahora mismo sin ayudas alcanzaría los 2,18 euros.

El 50% de los nuevos taxis en Ourense son eléctricos

Para el sector del taxi en Ourense, tener el combustible a dos euros es “una auténtica locura” que se suma a una tormenta perfecta de gastos. Francisco Javier Fernández, presidente de la asociación provincial, alerta de que los costes operativos se han disparado sin freno. Las pólizas de seguro alcanzan ya hasta los 6.000 euros anuales y el precio de compra de los vehículos habituales para el sector ha pasado de 25.000 a casi 40.000 euros en apenas cinco años.

La menor rentabilidad provoca que las jornadas de ocho horas sean inviables. Los taxistas se ven obligados a trabajar entre 12 y 14 horas diarias para sacar un sueldo digno, lo que ha generado una fuga de trabajadores.

Como principal vía de escape frente al surtidor, la flota ourensana acelera su transición: el 50% de las nuevas adquisiciones ya son vehículos eléctricos, que resultan rentables gracias a las recargas domésticas. Acorralados por la situación, desde la asociación reconocen que “pese a que no nos gusta repercutirlo en los clientes, nos estamos planteando solicitar una subida de tarifas”.

Las autoescuelas piden ayudas del transporte

El constante encarecimiento del combustible supone un golpe crítico para las autoescuelas ourensanas, que ven amenazada su rentabilidad debido a su particular modelo de negocio. Luis Novoa, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Autoescuelas, explica que el sector se encuentra “sometido” por los contratos de enseñanza obligatorios. Al tener las tarifas ya fijadas por escrito con los alumnos matriculados, a las empresas les resulta imposible repercutir esta subida de costes en los precios.

A esta barrera contractual se suma un agravio comparativo. Novoa denuncia que, al no estar clasificados oficialmente dentro del sector del transporte, se quedan fuera de las ayudas directas del Gobierno. A través de la Confederación Nacional de Autoescuelas, el sector reclama ser incluido en estas medidas paliativas en igualdad de condiciones. Aunque todavía no constan parones de actividad económica, el malestar por la falta de rentabilidad es ya generalizado entre los asociados de la provincia.

Los sobrecostes se cuentan por miles en el transporte de mercancías

El transporte de mercancías es uno de los más afectados, debido al gran consumo y al alto kilometraje de los camiones. Pagar el diésel al precio del surtidor supondría “traballar a pérdidas”, como expresan camioneros afectados. Hoy, la viabilidad del sectorsobrevive en la cuerda floja por los descuentos, que abaratan el litro en unos 36 céntimos en estos grandes vehículos.

Pese a ello, el impacto es demoledor. Con un consumo medio de 4.000 litros mensuales, un pequeño transportista autónomo asume un sobrecoste de 800 euros al mes, hasta 1.200 euros más si se compara con la etapa previa a la crisis del estrecho de Ormuz. Esta volatilidad extrema impide cerrar presupuestos a tres meses vista y empuja a muchos autónomos a plantearse parar definitivamente sus camiones.