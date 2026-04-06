La Xunta estudiará tres tipos de aves en A Limia

La Xunta de Galicia ha licitado por un importe de cerca de 100.000 euros (IVA incluido) el servicio para actualizar la información relativa a tres especies de aves en la comunidad autónoma hasta 2027. Palomas, tórtolas y codornices son las aves que estudiará el proyecto, dividido en dos lotes para adaptarse al reparto geográfico de las especies.

Los concellos de Rairiz de Veiga, Vilar de Santos, Sandiás, Vilar de Barrio, Sarreaus, Xinzo de Limia, Trasmiras, Porqueira y Xunqueira de Ambía, en la comarca de A Limia, serán los que conformen el primer lote, donde se estudiará el número de poblaciones reproductoras. El objetivo del servicio, que se desarrollará hasta el 31 de octubre de 2027, es actualizar la información de la distribución y abundancia de estas especies, revisando su localización y tamaño.