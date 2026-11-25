El suministro de agua potable en los ocho núcleos de población del Concello de A Merca afectados por una doble avería en la red municipal -Corvillón, Froxás dos Montes, Parroeira, Fontao, Rebola, Zarracós, Covas do Río y Salpurido- ya está totalmente restablecido tras las reparaciones acometidas ayer, martes 24 de noviembre. El alcalde, José Manuel Garrido Sampedro, confirma que el abastecimiento opera de nuevo con normalidad después de que los vecinos sufrieran cortes durante aproximadamente “un día ou día e medio”.

El origen del problema se remonta al pasado domingo, cuando se produjo un fallo en cadena en dos motores de bombeo de la red. Según explica el regidor, la instalación contaba con una bomba nueva que todavía estaba en garantía y dejó de funcionar.

Al producirse esta incidencia, el equipo antiguo situado junto a ella asumió toda la carga de trabajo y acabó averiándose también. “Había unha nova que fallou, e ao fallar esa había unha vella ao lado que acabou fallando tamén ao asumir demasiado compromiso, e houbo que substituír as dúas”, detalla Garrido, precisando que fue necesario cortar el agua para cambiar tanto el motor de la estación central como el del centro de O Casal.

Para solucionar la incidencia, el gobierno local recurrió a la empresa instaladora encargada del mantenimiento, que tuvo que localizar y trasladar los nuevos equipos hasta el municipio para proceder a su colocación. Ante la posibilidad de que estos trámites logísticos demoraran los trabajos, el Concello difundió al mediodía de esa misma jornada, a las 12,00 horas, un bando oficial para informar a la población.

Comunicado oficial

Garrido aclara que esperaban tener resuelto el fallo el lunes sin necesidad de emitir el aviso, pero optaron por publicarlo el martes “porque a avería podía ser un pouco máis larga do que en realidade foi”. En ese comunicado oficial, la Alcaldía aseguraba que trabajaba “desde o primeiro momento” para reparar las averías y restablecer el abastecimiento a la mayor brevedad posible. Asimismo, pedía disculpas por las molestias ocasionadas a las familias y agradecía la “comprensión, a paciencia e a colaboración” de los vecinos.

Tras completar la sustitución de ambos motores, el alcalde subraya que está el servicio recuperado y destaca que los equipos fueron reemplazados “cunha rapidez que xa me gustaría que cumpriran algunhas cidades”. Aunque recuerda que estas instalaciones siempre están expuestas a sufrir fallos mecánicos, Garrido confía en la estabilidad de la red: “Esperamos que non volva a rebentar e que non se volvan a fastidiar as bombas”.