El Consello da Xunta anunciado ayer la próxima licitación de obras para la mejora de la seguridad vial en la carretera autonómica OU-540, a su paso por el municipio de A Merca. El Gobierno gallego destinará más de 915.000 euros, procedentes de fondos propios, a este proyecto. Se prevé que el contrato sea adjudicado y las obras comiencen durante el primer semestre del próximo año, con un plazo de ejecución de 12 meses. En concreto, el proyecto abarca el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 14,820 y 15,540, a su paso por la localidad de A Manchica. Las actuaciones previstas incluyen la construcción de una glorieta y aceras, así como un itinerario peatonal, entre otros elementos.

Intersección

Así, se instalará una nueva glorieta en la intersección existente en el punto kilométrico 14,920, punto en el que convergen las carreteras provinciales OU-0201 y OU-02022 -que facilitan el acceso a la autovía que conecta Ourense con Celanova (AG-31)-. Asimismo, se construirán aceras a lo largo de este tramo, junto con dos pasos de peatones iluminados en las inmediaciones de la nueva glorieta.

Asimismo, se construirá una nueva intersección en el punto kilométrico 15,250, que contará con un carril central de espera, así como con carriles de aceleración y desaceleración, para facilitar el acceso al principal núcleo urbano de A Manchica. Este nuevo enlace conectará la carretera OU-540 con la red viaria interna de dicha zona urbana, concretamente a la altura de la Rúa Val do Seixo.

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Proyecto

El proyecto constructivo contempla, además, la creación de dos tramos de senda peatonal para que los vecinos de la zona ganen en seguridad: uno en el margen izquierdo, entre los puntos kilométricos 15,270 y 15,450, y otro en el margen derecho, entre los puntos kilométricos 15,155 y 15,230. Esto incluye la conexión con el itinerario peatonal existente en la Rúa Val do Seixo.