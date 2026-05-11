Instituciones y peregrinos reivindican el Camino de San Rosendo

Un total de 100 senderistas desafiaron al mal tiempo y se dieron cita este domingo a primera hora en el conjunto de 34 hórreos de A Merca, el tercero más grande de la Península Ibérica. Ataviados con ropa cómoda y calzado deportivo, los asistentes tomaron la salida de la II Gran Peregrinación, un recorrido de 17 kilómetros que unió la localidad de Terra de Celanova con la Catedral de Ourense, atravesando varios núcleos de ambos municipios, así como de San Cibrao das Viñas.

Esta caminata, que sucede a una primera cita que tuvo lugar en 2024, es una iniciativa de la asociación Amigos do Camiño Xacobeo de San Rosendo e da Rainha Santa, una entidad sin ánimo de lucro que persigue desde hace años el reconocimiento de este trazado como ramal estratégico de la Vía de la Plata. Al mismo tiempo, ponen en valor su importancia histórica y el vasto patrimonio paisajístico y arquitectónico que atesora la ruta, que conecta Braga, en el país vecino, con Santiago de Compostela.

Apoyo institucional

El recorrido contó con un amplio apoyo de instituciones, empezando por la Diputación y el Inorde, junto con la agrupación de Protección Civil de Celanova y la oficina del peregrino de la Guarcia Civil. Además, mostró la adhesión unánime de los ocho concellos de la Baixa Limia, Terra de Celanova y comarca de Ourense por los que transcurre el Camino de San Rosendo: Lobios, Muíños, Lobeira, Bande, Verea, Celanova, A Merca y San Cibrao das Viñas, más la capital provincial. Hicieron acto de presencia numerosos alcaldes y concelleiros, así como Rosendo Fernández y Emma González, presidente y gerente del Inorde, entre otros.

La jornada arrancó con una recepción con regalos y avituallamento para los participantes. El presidente de la asociación, David Pérez, insistió en que para el futuro de la ruta es importante “a sinalización, porque agora mesmo é algo que flutúa no aire”, y abogó por que, mientras llega el estatus oficial, el trazado sea reconocido “como un itinerario cultural alternativo”. La peregrinación fue gratis para socios de la asociación, que sumó como nuevos asociados a quienes pagaron el precio simbólico de cinco euros por participar. Además, un servicio de bus garantizó los traslados desde Ourense y de regreso a A Merca.

Recepción en la Catedral

El obispo de Ourense, Leonardo Lemos -centro-, en la recepción en la Catedral. | Asociación Amigos do Camiño Xacobeo de San Rosendo e da Rainha Santa

A su llegada a la Catedral ourensana, los peregrinos fueron recibidos por el obispo de la diócesis, Monseñor Leonardo Lemos Montanet, quien puso en valor el origen de la ruta al recordar que “vai percorrendo o que é a entrada do cristianismo, da evanxelización cristiá en Galicia”. El prelado animó a las instituciones a trabajar “de forma conxunta” para potenciar la vía de cara al próximo Año Santo, señalando la importancia estratégica de la confluencia de la senda rosendiana con el Camino de Santiago desde A Gudiña. Asimismo, Lemos Montanet lamentó el estado de conservación de algunos tramos al comparar que “a nosa parte está bastante descoidada en relación á vertente portuguesa do Xurés”.

Finalmente, el templo capitalino acogió también la lectura por parte de Berta López, miembro de la asociación, de un manifiesto que reivindicó que esta caminata es “máis ca unha andaina: é a pegada viva da nosa historia”. En el texto se subrayó que el itinerario no es fruto del azar, sino que “latexa baixo os nosos pés”, al unir el corazón de Portugal con la ciudad de As Burgas, para finalmente unirse a la Vía de la Plata. Los colectivos recordaron que existe el “deber moral de protexer este legado e entregalo ás vindeiras xeracións”, concluyendo que el Camino de San Rosendo “é unha realidade xacobea incontestable, está máis vivo ca nunca e non imos deixar que volva caer no esquecemento”.

La Xunta declarará el Camino de San Rosendo como “itinerario cultural”

El Camino de San Rosendo es un itinerario histórico que, a través de las antiguas calzadas romanas, comunica el norte de Portugal con Compostela. El kilómetro cero está en Santo Tirso, lugar de nacimiento del santo celanovés y durante 300 kilómetros recorre la Reserva de la Biosfera Gerês-Xurés, y une las localidades de Braga-Celanova-Ourense y Compostela.

En 2019 se creó la asociación, que recoge un clamor de décadas para que el trazado obtenga el reconocimiento Xacobeo. Cuenta con más de 100 socios y el apoyo unánime de los concellos ourensanos. En 2021, la iglesia de Compostela reconoció este itinerario como ramal de la Vía de la Plata, permitiendo a sus peregrinos recibir la Compostela

A finales de 2025, la Xunta anunció que será uno de los primeros en ser declarados “itinerario cultural”. Una nueva figura que contribuirá a su promoción y difusión, y que da ánimos a la asociación para seguir avanzando en la declaración jacobea.