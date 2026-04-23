Una peregrinación une Celanova, Baixa Limia y Ourense

La Asociación de Amigos del Camino Xacobeo de San Rosendo e da Rainha Santa organiza la segunda edición de “La Gran Peregrinación” el domingo 10 de mayo. El evento se organiza con la colaboración de los municipios de Lobios, Muíños, Lobeira, Bande, Verea, Celanova, A Merca y San Cibrao das Viñas, así como de la Diputación Provincial de Ourense e Inorde. Esta iniciativa busca reivindicar la importancia histórica de la ruta que conecta el norte de Portugal con la capital, Santiago de Compostela, reafirmándose como ramal estratégico de la Vía da Plata.

La jornada comenzará oficialmente a las 9,00 horas desde el emblemático conjunto de cestas de A Merca con la llegada de los participantes y la entrega de obsequios a los inscritos. El itinerario, de 17 kilómetros, discurrirá por Vilar de Paio Muñiz (A Merca) y, una vez en el municipio de San Cibrao das Viñas, pasará por Soutopenedo, Vilanova, A Cruz de Rante y la capital municipal. Los últimos kilómetros discurrirán por la Vía da Prata en Ourense en una entrada conjunta a la Ciudad de As Burgas. La jornada finalizará en la Catedral de San Martiño.

La organización ofrecerá transporte para facilitar el desplazamiento de los participantes que se inscriban antes del 28 de abril, con salida a las 08,30 horas del Parque de San Lázaro con destino a Á Merca y regreso a las 13,45 horas a Á Merca. Al finalizar la peregrinación en Ourense, habrá un servicio de autobús de regreso para quienes hayan dejado sus vehículos privados en el punto de partida.

La peregrinación será gratuita para los socios, mientras que los no socios deberán abonar una cuota simbólica de 5 euros. Todos los inscritos podrán disfrutar de una ruta guiada.