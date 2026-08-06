Galería | El VII Artesanato reúne a más de treinta artesanos en A Mezquita

La plaza del Concello de A Mezquita se convirtió un año más en el epicentro de la tradición y la artesanía con la celebración de la VII Feria de Artesanía: Artesanato, un encuentro que reunió a artesanos procedentes de Galicia, Castilla y León y Portugal. La cita, ya consolidada como una de las más destacadas de la comarca, pone en valor los oficios tradicionales y rinde homenaje al centeno de A Mezquita, considerado el más antiguo de la Península Ibérica y uno de los símbolos del municipio.

Desde primera hora de la mañana, más de una treintena de puestos ocuparon la plaza y las calles adyacentes, ofreciendo al público una amplia variedad de productos elaborados de forma artesanal, entre ellos artículos de cuero, joyería, cerámica, ilustraciones, piezas textiles y una cuidada selección de productos gastronómicos de proximidad. La feria permitió a vecinos y visitantes conocer de cerca el trabajo de los artesanos y adquirir sus productos en un ambiente marcado por la tradición y la creatividad.

La programación se completó con una variada oferta cultural y de ocio. La sesión vermú estuvo amenizada por Cé Orquestra Pantasma, que llenó de música la plaza antes de las tradicionales comidas familiares con motivo de la festividad local de la Virgen de As Neves. Ya por la tarde, el espectáculo de magia “Don Gelati”, de Dani García, dio inicio a una intensa agenda de actividades que continuó con el concierto del grupo Soul and Roll y culminó con una animada verbena a cargo de Descomóbil Space, prolongando la celebración hasta bien entrada la madrugada.

Además, los asistentes pudieron degustar un delicioso porco ao espeto y recorrer las calles del municipio, especialmente decoradas para la ocasión, en una jornada que volvió a demostrar el creciente atractivo de esta feria.

Con cada edición, el Artesanato refuerza su papel como escaparate del patrimonio cultural y artesanal de la zona y como un evento de referencia para toda la comarca, capaz de atraer a visitantes de distintos puntos de Galicia y de las comunidades vecinas.

El alcalde de A Mezquita, Rafael Pérez Vázquez, destacó la importancia de esta cita como un referente para el municipio y como una oportunidad para poner en valor su patrimonio, su cultura y sus tradiciones. “O Artesanato é para nós unha cita destacada no calendario, a través da que pretendemos poñer en valor a riqueza patrimonial e cultural do noso concello e destacar a importancia do centeo, o máis antigo da Península Ibérica, como un elemento singular da nosa identidade. A intención é darlle continuidade ata convertela nun referente para a provincia”, señaló.