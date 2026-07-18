Artesanía, cultura y tradición en el VII Artesanato de A Mezquita

La séptima edición de la feria de artesanía Artesanato llegará el próximo 5 de agosto al municipio de A Mezquita con una completa programación que volverá a convertir a la localidad en un escaparate de la artesanía, la cultura y las tradiciones vinculadas al centeno.

Coincidiendo con la festividad local, esta cita se ha consolidado durante los últimos años como uno de los encuentros más destacados del verano en la comarca de As Frieiras.

La Plaza do Concello y las calles anexas se transformarán desde primera hora de la mañana en un gran mercado al aire libre en el que participarán más de una veintena de artesanos procedentes de distintos puntos de Galicia, Portugal y Castilla y León. Cerámica, cuero, madera, cestería, joyería, cosmética natural, textil o alimentación artesanal serán algunos de los productos que podrán encontrarse en los diferentes puestos.

La Plaza del Concello y las calles anexas se transformarán en un gran mercado desde primeras horas de la mañana

La apertura oficial del mercado tendrá lugar a las 12.00 horas. Una hora y media más tarde, a las 13.30 horas, la música tomará el relevo con la actuación de Cé Orquestra Pantasma, cuya sesión vermú llenará de ritmo y ambiente festivo la localidad.

La programación continuará durante la tarde con nuevas propuestas dirigidas a pequeños y mayores. La magia llegará de la mano de "Don Gelati", el espectáculo del ilusionista Dani García, que ofrecerá una actuación cargada de humor, participación y sorprendentes números de ilusionismo. A continuación, será el turno de Soul and Roll, que pondrá la nota musical con un repertorio en el que se fusionan clásicos del soul, el rock y otros estilos.

Actuación

La jornada concluirá con la actuación de Discomóbil Space, encargada de mantener el ambiente festivo hasta el final de la noche.

Como cada año, la gastronomía ocupará un lugar destacado dentro de la programación. Vecinos y visitantes podrán adquirir las entradas para participar en la tradicional degustación de Porco ó Espeto, que dará comienzo a las 21.30 horas.

La feria de Artesanato nació con la intención de recuperar, divulgar y poner en valor el centeno de A Mezquita, catalogado como el más antiguo de la Península Ibérica. Durante generaciones, este cereal fue uno de los pilares de la economía familiar de la comarca de As Frieiras y desempeñó un papel fundamental tanto en la alimentación como en las costumbres populares.