A Mezquita promove a igualdade con Nós-Outras Mulleres

IGUALDAD Y PARTICIPACIÓN

La iniciativa municipal reunió a casi medio centenar de participantes entre junio y septiembre con actividades centradas en la igualdad, la prevención de la violencia de género y el bienestar de las mujeres

Participantes durante unha das actividades realizadas.
Participantes durante unha das actividades realizadas.

O Concello da Mezquita desenvolveu unha nova edición da iniciativa Nós-Outras Mulleres, no marco do Programa de promoción da igualdade e prevención da violencia de xénero, co obxectivo de fomentar a igualdade, previr as violencias machistas e promover o benestar e a autonomía das mulleres.

As actividades desenvolvéronse entre o 1 de xuño e o 25 de setembro de 2026, creando espazos de encontro, reflexión, participación e convivencia para as mulleres do municipio. Ao longo do programa abordáronse cuestións relacionadas coa prevención da violencia de xénero, a identificación das desigualdades, os estereotipos e roles de xénero, así como o fomento da autoestima, o benestar e a autonomía persoal.

A iniciativa do Concello prestou especial atención ás mulleres en situación de maior vulnerabilidade no municipio e contribuíu á creación de espazos de participación, apoio e sororidade, favorecendo a convivencia e a igualdade de oportunidades.

Desde o Concello da Mezquita destacan a importancia de continuar promovendo este tipo de iniciativas como ferramenta para avanzar cara a unha sociedade máis igualitaria, xusta e libre de violencias. Recordan ademais que esta iniciativa está a ter “unha moi boa acollida nas aldeas e na capitalidade” e que contou con case medio centenar de participantes durante este ano.

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