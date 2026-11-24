Hoy 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y así se hace mientras exista machismo. Mahatma Gandhi nos decía: “No hay camino hacia la paz, la paz es el camino”.

Aun en nuestro mundo la igualdad entre mujeres y hombres no existe. La excepción se da mientras mujeres y hombres luchan por la igualdad.

Una persona que ayuda a los más desfavorecidos es el padre Ángel, como lo demuestra en su libro “Un mundo mejor es posible”. La violencia de género es algo que hay que erradicar. Siempre la hay... pero que cada vez habrá menos porque nos vamos concienciando más de que es una barbaridad. Nadie tiene derecho a maltratar a nadie, es una enfermedad. No es maldad, nadie en su pleno juicio pega a nadie. Son personas que están enfermas y hay que curarlas.

Este tipo de violencia es una atrocidad y suele ocurrir debido a una mala educación basada en el machismo, en el que tiene que ser siempre el hombre el que domina, el que tiene derecho a todo, a hacer lo que le da la gana, a que los demás hagan lo que él quiera.

Pero tenemos que ser optimistas y ayudar a los más desfavorecidos, como lo hacen las ONG Mensajeros de la Paz y Manos Unidas.

Julia Rey Rodríguez

(Ourense)