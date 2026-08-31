Las mujeres toman el mando en los concellos del suroriente ourensano

De izq. a der. y de arriba abajo, en el orden en el que asumieron la alcaldía: Ana Villarino (Oímbra), Melisa Macía (Vilariño de Conso), Eva Barrio (O Riós), Tamara Balboa (Vilardevós), Cristina Gómez (Castrelo do Val) y Graciela Diéguez (Viana do Bolo).

El suroriente provincial vive un momento inédito desde las primeras elecciones democráticas en 1979: seis de sus doce concellos tienen actualmente una mujer al frente. La incorporación este verano de Cristina Gómez a la alcaldía de Castrelo do Val y de Graciela Diéguez a la de Viana do Bolo ha equilibrado por primera vez el mapa municipal de ambas comarcas.

Monterrei cuenta con cuatro alcaldesas: Ana Villarino se convirtió en 2015 en la primera mujer en regir Oímbra, mientras que Eva Barrio alcanzó ese hito en O Riós en 2022. Tamara Balboa accedió al cargo en Vilardevós este marzo en sustitución de Eva Gamote, quien en 2023 se convirtió en la primera alcaldesa del municipio. El resto de la comarca —Cualedro, Laza, Monterrei y Verín— está gobernado por hombres. De ellos, solo las villas cualedresa y verinense han tenido alcaldesa a lo largo de estas cuatro décadas: Marina Cuquejo y Carmen Lovelle, respectivamente.

En la comarca vecina, Viana do Bolo igualó este mes esa proporción. Graciela Diéguez hizo historia como primera alcaldesa y se sumó a Melisa Macía, que gobierna Vilariño de Conso desde 2017. Esta última no fue pionera, pues la precedió en 1995 Manuela González. A Gudiña y A Mezquita, por contra, nunca han tenido una regidora.

Son cada vez más en Ourense

Tras las tomas de posesión de Gómez y Diéguez, el liderazgo femenino en Ourense alcanza ya el 29% de los concellos: 27 alcaldesas frente a 65 alcaldes. Las seis regidoras del suroriente representan cerca de una de cada cuatro alcaldesas de la provincia, pese a que estas dos comarcas apenas concentran el 13% de los 92 concellos ourensanos.

Pero las regidoras se enfrentan a retos antes incluso de llegar a la alcaldía. Cristina Gómez percibe “unha certa reticencia” a la presencia de mujeres “en moitos postos”, sobre todo en los concellos pequeños. Que varias mujeres encabecen las candidaturas de una misma localidad sigue siendo infrecuente, pero Vilardevós mostró el camino en 2023, con tres mujeres como cabezas de lista, como ya había ocurrido en Oímbra en 2015, entonces el único caso en Galicia.

Si bien las seis coinciden en que los tiempos han cambiado y que el respeto hacia las mujeres en política es hoy mayor, todavía persisten algunas inercias. “Quizais se nos esixa un pouquiño máis que aos homes; parece que sempre temos que estar demostrando que valemos”, apunta Eva Barrio. Graciela Diéguez habla de sesgos más sutiles: “Ás veces se sente que hai persoas que se dirixen ao home máis ca muller”. Tamara Balboa pone el foco en la preparación: “As mulleres somos as que maioritariamente accedemos á formación superior; o normal é que nos postos de responsabilidade e mando haxa mulleres”.

La conciliación, una barrera

La falta de tiempo aparece como uno de los principales obstáculos para que más mujeres den el paso por la dificultad de conciliar vida laboral y familiar, ya que en muchos casos siguen siendo ellas quienes todavía cargan con las responsabilidades del hogar. “A política local son 24 horas”, resume Melisa Macía, una dedicación que le ha dificultado “atopar compañeiras que queiran ir na lista”. Ana Villarino señala que incluso las dinámicas institucionales tuvieron que adaptarse: “Ao principio, o 90% das reunións eran ás oito da tarde”.

Que una mujer sea alcaldesa no debería ser noticia, pero todavía lo es. Su presencia, por ello, también sirve de ejemplo. Villarino lo comprueba en los plenos infantiles: “Agora si hai nenas que se candidatan e me ven coma un referente”. Balboa reivindica el legado de las precursoras: “Abrindo camiño, como antes fixeron outras, pómosllo máis fácil ás que veñan detrás”.

Ourense estrenó la democracia con seis regidoras, cifra récord

Cuando las urnas recuperaron el poder municipal tras cuatro décadas de dictadura, Ourense se convirtió en una excepción. En aquel primer mandato democrático, entre 1979 y 1983, seis mujeres llegaron a ocupar una alcaldía: Marina Cuquejo (Cualedro), Belén Outeiriño (Petín), Pilar López (Ramirás), Concepción Méndez (Sandiás), Carmen Lovelle (Verín) y Elisa Nogueira (San Cibrao das Viñas).

La cifra situó a Ourense como el territorio español con mayor proporción de alcaldesas durante aquel primer periodo democrático: seis mujeres, el 6,5% de los 92 municipios de la provincia. En comparación, ninguna de las otras tres provincias gallegas tuvo entonces una regidora. En números absolutos, solo Barcelona, Burgos y Girona, con siete alcaldesas cada una, superaron a Ourense, si bien contaban con muchos más municipios. Casi medio siglo después, el suroriente provincial iguala por sí solo el número de aquellas seis pioneras.

Precursora en Cualedro

Precisamente el próximo 7 de octubre se cumplirán 20 años del fallecimiento de Marina Cuquejo Taboada, que gobernó Cualedro durante casi tres décadas. Elegida por UCD, revalidó el cargo sucesivamente con mayorías absolutas con Centristas de Galicia, Alianza Popular y el PP. Compaginó la alcaldía con su profesión de maestra y fue diputada provincial.

Su hijo y actual alcalde, Luciano Rivero, la define como “unha muller moi loitadora e traballadora”. Su mandato coincidió con la llegada al municipio de servicios básicos como el agua corriente, el alumbrado, el alcantarillado y la telefonía, y todavía se recuerda su vocación social y cercanía con los más vulnerables. “Énchenos de orgullo que a xente, mesmo doutras ideas políticas, se siga lembrando dela”, concluye Rivero.