Siete rutas para descubrir aldeas de A Mezquita
Las caminatas por las aldeas de A Mezquita se iniciarán el sábado 11 de abril y se extenderán hasta el mes de julio
El municipio de A Mezquita pone en marcha la tercera edición de “Coñecendo A Mezquita con sendeirismo”, una iniciativa que busca poner en valor los recursos naturales de la zona, atraer visitantes, fomentar la práctica del deporte en un entorno inmejorable y, al mismo tiempo, dinamizar la hostelería local, consolidándose como un referente en el sureste ourensano.
Durante abril, mayo, junio y julio se llevarán a cabo siete caminatas que recorrerán los diversos núcleos de población. Cada ruta contará con una distancia aproximada que oscilará entre los 10 y los 18 kilómetros, adaptándose a distintos niveles de dificultad para que participen tanto los deportistas ya habituados como también familias y amantes de la naturaleza.
El objetivo principal de estas caminatas es conocer la totalidad de las aldeas desde una perspectiva diferente, descubriendo su patrimonio natural, paisajístico y cultural, así como rincones menos conocidos que muestran la riqueza y singularidad del territorio.
Tras las caminatas, y de manera opcional, los participantes podrán disfrutar además de una comida de confraternización en alguno de los tres restaurantes de referencia: O Cazador, Don Pepe y O Carrizo.
“Convidamos a todos a participar nesta experiencia única de sendeirismo pensada para tódolos públicos, onde poñemos en valor os nosos recursos. Recunchos e tradición, mentras gozamos da natureza e do bo ambiente”, apuntan desde la Asociación Os Tres Reinos, encargada de la organización en colaboración con el Concello.
Sábado 11 de abril
La primera de las caminatas tendrá lugar el próximo sábado 11 de abril y los interesados en formar parte de ella podrán inscribirse hasta el miércoles 8 a través del número de teléfono de la entidad organizadora.
La iniciativa comenzó en 2023 y, desde entonces, ha experimentado un crecimiento constante en participación y aceptación entre vecinos y visitantes, llegando al centenar de participantes en algunas de las caminatas.
