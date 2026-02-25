PROPUESTA LÚDICA Y EDUCATIVA
A Mezquita oferta conciliación familiar durante Semana Santa
PROPUESTA LÚDICA Y EDUCATIVA
El municipio de A Mezquita abre el plazo de inscripción para las actividades de conciliación familiar que se desarrollarán durante Semana Santa, concretamente los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril.
Esta iniciativa está dirigida a niños de entre 3 y 14 años, tanto residentes en la localidad como en municipios limítrofes, y se llevará a cabo en horario de 11,00 a 18,00 horas. El programa ofrece una completa propuesta lúdica y educativa que permitirá a los participantes disfrutar de diferentes dinámicas adaptadas a su edad, fomentando el ocio saludable, la socialización y el aprendizaje en un entorno seguro.
Entre las actividades previstas se incluyen yincanas de búsqueda de elementos, juegos predeportivos y sesiones de escalada en el Parque de Aventuras Os Tres Reinos. Asimismo, el programa contempla una salida cultural al Centro de Interpretación del castro de San Cibrao de Lás, en la que conocerán los aspectos más destacados y enigmáticos de la cultura castrexa a través de actividades divulgativas adaptadas a su edad.
El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 23 de marzo. Las plazas son limitadas y la adjudicación se realizará por riguroso orden de inscripción, por lo que se recomienda a las familias interesadas formalizar la solicitud con la mayor antelación posible. Desde la organización destacan que el objetivo principal es facilitar a las familias un recurso de conciliación, al tiempo que se ofrece a los menores una experiencia de ocio.
