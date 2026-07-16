La Batalla de las Navas de Tolosa, librada el 16 de julio de 1212, fue uno de los enfrentamientos más decisivos de la Reconquista, el largo proceso por el cual los reinos cristianos del norte de la península ibérica recuperaron territorios dominados por los musulmanes desde el siglo VIII. Este choque militar tuvo lugar en las cercanías de la actual localidad de Santa Elena, en la provincia de Jaén (Andalucía), y enfrentó a las tropas cristianas contra el poderoso ejército almohade, liderado por el califa Muhammad an-Nasir, conocido en las fuentes cristianas como “Miramamolín”.

Uno de los episodios más recordados es el asalto al campamento personal del califa, protegido por cadenas y una guardia de élite africana"

La coalición cristiana fue encabezada por el rey Alfonso VIII de Castilla, y contó con la participación destacada de Pedro II de Aragón, Sancho VII de Navarra y diversos contingentes de órdenes militares y voluntarios europeos, especialmente franceses. El avance de los almohades en los años previos había supuesto una gran amenaza para los reinos cristianos, y la batalla fue vista como una cruzada autorizada por el Papa Inocencio III.

La victoria cristiana fue abrumadora. Las tropas almohades, pese a su superioridad numérica, fueron desbordadas por la estrategia coordinada de los reinos cristianos. Uno de los episodios más recordados es el asalto al campamento personal del califa, protegido por cadenas y una guardia de élite africana. La ruptura de esa defensa, protagonizada por Sancho VII y sus navarros, dio lugar a la famosa leyenda del escudo navarro con las cadenas.

Las consecuencias de la batalla fueron profundas: marcó el inicio del declive del poder musulmán en la península y consolidó el avance cristiano hacia el sur. Aunque aún quedaban siglos de lucha, las Navas de Tolosa representaron un punto de inflexión simbólico y militar en la historia de España.

Hoy, la batalla sigue siendo recordada como un símbolo de unidad cristiana peninsular y como uno de los momentos clave en la configuración de la futura España medieval.

Propina | Hay moros en la costa

Expresión que denota cautela ante un hecho peligroso. Proviene de la frecuencia con que los moros, durante mucho tiempo, hicieron excursiones por las costas de Levante, apoderándose de gentes, ganado y cuánto le venía a la mano.

¡Hay moros en la costa! era el grito con el que las gentes del litoral se prevenían de aquel peligro, armándose para resistirlos si lo permitía el número de los enemigos o retirándose hacia el interior si éstos eran numerosos.