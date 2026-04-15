¿Sabe usted que A Peroxa ha declarado la guerra a las velutinas?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, la guerra de A Peroxa con las velutinas a través de un reparto especial de líquido para trampas
¿Sabe usted que el concello de A Peroxa ha declarado la guerra a las velutinas con un reparto especial de líquido para trampas? ¿Que los vecinos pueden rescatar sus trampas de años anteriores y llevarlas para poder recibir el preciado suministro? ¿Que para los del “hazlo tú mismo”, el ayuntamiento incluso comparte la receta casera a base de agua, levadura y azúcar para frenar la expansión de este invasor alado?
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