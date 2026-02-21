Una persecución a gran velocidad por la N-120, a la altura de Os Peares, acaba en con un detenido con cocaína

Un hombre fue detenido el mediodía del jueves en una operación contra el tráfico de drogas llevada a cabo por la Policía Nacional. El arresto se produjo tras una persecución a gran velocidad por la N-120, en Os Peares, que levantó gran expectación entre los conductores que circulaban en ese momento por esta carretera.

Un testigo que iba al volante de su vehículo por esta carretera sobre las 13,00 horas del citado día explica que lo rebasaron varios turismos a una gran velocidad, a más de 160 kilómetros por hora.

Fuentes consultadas por este periódico cuentan que en ese momento se estaba llevando a cabo por esta vía un dispositivo policial dirigido por el Grupo de Estupefacientes de la Comisaría.

Los agentes emprendieron la persecución, utilizando vehículos camuflados, desde la salida de la ciudad con el objetivo de interceptar a un sospechoso en un caso de drogas.

El seguimiento se produjo a gran velocidad, superando en algún momento los 160 kilómetros por hora por la N-120. Entre las dificultades para realizar una persecución por el tramo de la carretera en el que ocurrió están la gran concurrencia de vehículos, el estado del firme y la falta de zonas de adelantamiento, en una vía cuya limitación máxima es de 90.

Finalmente, los agentes consiguieron, tras una maniobra muy precisa, detener el turismo en el que viajaba el sospechoso, a la altura de Nogueira de Ramuín.

Los policías del Grupo de Estupefacientes procedieron a su detención y al correspondiente registro, en el que se incautaron de alrededor de 75 gramos de cocaína y más de 100 de hachís. La causa la lleva el Juzgado de Instrucción 2 de la ciudad.

Controles de droga

Asimismo, en la mañana de este viernes agentes de Policía con coches camuflados llevaron a cabo varios registros de droga en la misma carretera, la N-120, aunque en este caso a la altura de O Pino, en la ciudad.