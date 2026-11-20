Rosa, con dos de sus hijos, antes de soplar las velas en su celebración en la residencia de mayores.

San Xoán de Río tiene motivos para celebrar. Rosa López Vázquez, vecina de la parroquia de San Xurxo, cumplió este jueves 100 años, convirtiéndose en la tercera persona del municipio que alcanza el siglo de vida desde el pasado verano. Una cifra especialmente significativa en una localidad de alrededor de 500 habitantes.

La centenaria recibió una celebración sorpresa en la residencia de la tercera edad, en compañía de sus tres hijos, familiares y vecinos, que quisieron acompañarla en una fecha tan especial. Rosa, que pasa parte del año en la residencia de la localidad, continúa también disfrutando de temporadas en su casa familiar cuando sus allegados pueden acompañarla.

De mano del concello también recibía un “certificado de loxevidade”, acompañada también en su fiesta de los ususarios y cuidadores de la residencia, el alcalde y el médico del municipio. Con tres personas centenarias desde este verano, San Xoán de Río vuelve a poner el foco en una de sus características más destacadas: la longevidad de sus habitantes. Como definen sus vecinos: un municipio pequeño en población, pero con grandes historias de vida que merecen ser celebradas.

Río Convive

Su aniversario coincide con la puesta en marcha de Río Convive, un proyecto piloto que busca fortalecer las relaciones entre vecinos, fomentar la ayuda mutua y combatir la soledad. La iniciativa pretende medir la participación y la convivencia en el municipio, premiando las actividades y propuestas que contribuyan a mejorar la vida comunitaria. Entre sus primeras propuestas está el reto de conseguir que cien personas se incorporen a Río Convive. Al alcanzar esa participación se instalará el «Parladoiro da Convivencia», un banco-escultura del artista Cándido Caneiro, concebido como espacio de encuentro y conversación entre generaciones.

La iniciativa incluye también Río Convive Lonxevidade, que ofrece desde este jueves acceso gratuito a apoyo emocional profesional a través de la web rioconvive.org. dando a los vecinos acompañamiento en la vida cotidiana.