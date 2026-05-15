¿Sabe usted que el césped es ya más de “decorado conceptual” que de jardín en A Pobra de Trives?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, la creatividad en una plaza de A Pobra de Trives
¿Sabe usted que en una plaza de A Pobra de Trives el césped es ya más de “decorado conceptual” que de jardín, con una alfombra verde que sobrevive entre hierbas espontáneas y maceteros convertidos en improvisados huertos urbanos? ¿Que el césped no se riega, pero la creatividad no descansa: la alfombra verde intenta hacer de jardín mientras las hierbas reales han decidido que el espacio también es suyo?
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