¿Sabe usted que el césped es ya más de “decorado conceptual” que de jardín en A Pobra de Trives?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, la creatividad en una plaza de A Pobra de Trives

Maceta A Pobra de Trives.
Maceta A Pobra de Trives. | La Región

¿Sabe usted que en una plaza de A Pobra de Trives el césped es ya más de “decorado conceptual” que de jardín, con una alfombra verde que sobrevive entre hierbas espontáneas y maceteros convertidos en improvisados huertos urbanos? ¿Que el césped no se riega, pero la creatividad no descansa: la alfombra verde intenta hacer de jardín mientras las hierbas reales han decidido que el espacio también es suyo?

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