¿Sabe usted que el césped es ya más de “decorado conceptual” que de jardín en A Pobra de Trives?

¿Sabe usted que en una plaza de A Pobra de Trives el césped es ya más de “decorado conceptual” que de jardín, con una alfombra verde que sobrevive entre hierbas espontáneas y maceteros convertidos en improvisados huertos urbanos? ¿Que el césped no se riega, pero la creatividad no descansa: la alfombra verde intenta hacer de jardín mientras las hierbas reales han decidido que el espacio también es suyo?