Desarticulados dos puntos de venta de droga con cocaína, popper y 5.000 euros en A Pobra de Trives
DOS DETENIDOS
La Guardia Civil incauta cocaína, dinero en efectivo, vehículos y sustancias de corte en una operación contra el tráfico de drogas en Ourense.
La Guardia Civil ha desarticulado dos puntos de venta de droga en el municipio de A Pobra de Trives (Ourense) en el marco de la operación WHITE SKY, con la detención de dos vecinos como presuntos autores de un delito contra la salud pública.
La investigación se inició hace tres meses tras detectarse actividades de venta de sustancias estupefacientes en domicilios particulares y zonas próximas a establecimientos públicos de la localidad.
Registros e incautaciones en tres viviendas
En la operación se realizaron tres registros domiciliarios en propiedades de los detenidos, donde los agentes intervinieron 30 gramos de cocaína en dosis, 100 ml de popper, 5.000 euros en efectivo, útiles para el corte y envasado de drogas, y dos vehículos presuntamente utilizados para la distribución de las sustancias.
Los detenidos han sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia e Instrucción de A Pobra de Trives.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
EL VIAJE DE ULISES
A Caniceira estrena en Trives su obra “Pecados capitais”
Lo último
FIESTA EN MUIÑOS
Noche de fiesta en O Corgo
MÁS CERCA DE LA REAPERTURA
La Xunta autoriza la transmisión de la concesión de la mina de Penouta a Energy Transition Minerals