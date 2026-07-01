Desarticulados dos puntos de venta de droga con cocaína, popper y 5.000 euros en A Pobra de Trives

La Guardia Civil ha desarticulado dos puntos de venta de droga en el municipio de A Pobra de Trives (Ourense) en el marco de la operación WHITE SKY, con la detención de dos vecinos como presuntos autores de un delito contra la salud pública.

La investigación se inició hace tres meses tras detectarse actividades de venta de sustancias estupefacientes en domicilios particulares y zonas próximas a establecimientos públicos de la localidad.

Registros e incautaciones en tres viviendas

En la operación se realizaron tres registros domiciliarios en propiedades de los detenidos, donde los agentes intervinieron 30 gramos de cocaína en dosis, 100 ml de popper, 5.000 euros en efectivo, útiles para el corte y envasado de drogas, y dos vehículos presuntamente utilizados para la distribución de las sustancias.

Los detenidos han sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia e Instrucción de A Pobra de Trives.