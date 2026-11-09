Francisco del Río Merencio: de Cuenca a Trives

Francisco del Río Merencio falleció el pasado 7 de noviembre, a los 75 años. Conocido por todos como Paco, y para buena parte de los vecinos de Trives como “Paco el de teléfonos”, fue uno de esos hombres cuya historia personal terminó entrelazándose con la de la localidad que eligió para vivir y formar una familia. Llegó a A Pobra de Trives desde Torrejoncillo (Cuenca) cuando apenas tenía 18 años, ya como trabajador de Telefónica. Fue aquí donde conoció a Josefa Rodríguez, Fina, con quien contrajo matrimonio en agosto de 1975.

De aquella unión nació Andrea, su única hija. Durante buena parte de su vida laboral recorrió la comarca instalando líneas telefónicas y atendiendo las averías que surgían en una época en la que mantener comunicados a los pueblos suponía un trabajo imprescindible. Así se ganó un nombre y un reconocimiento que perduraron mucho más allá de su etapa profesional: para muchos, siempre sería Paco, el hombre que llevaba los teléfonos de Trives y de buena parte de su entorno. Su vinculación con la vida local también se extendió al deporte. Durante cerca de veinte años formó parte de la directiva del Club Deportivo Trives, contribuyendo desde esa responsabilidad. A su nombre también quedó ligado a uno de los episodios políticos más relevantes vividos en Trives en las últimas décadas. En 2008 participó en la moción de censura que devolvió la Alcaldía al popular Luis Álvarez, una decisión que acabó provocando su salida del PSOE y su paso a la condición de concejal no adscrito. Aquel proceso generó una intensa controversia política y situó a Del Río Merencio en el centro del debate municipal durante meses.

Tras su paso por la política y su jubilación, Paco llevó una vida más tranquila, disfrutando de sus amistades y de la familia en el lugar que había convertido en su hogar. Una de sus mayores ilusiones era la llegada de sus nietos, Breixo y Antía, con quienes estaba muy unido, que regresaban a Trives durante los periodos vacacionales desde Valencia, donde residen junto a su madre, Andrea.

Tres días de luto oficial

El Concello da Pobra de Trives decretó tres días de luto oficial por su fallecimiento, hasta el 10 de noviembre, ambos incluidos. La resolución municipal establece que las banderas oficiales ondeen a media asta en los edificios municipales y suspende durante ese periodo los actos institucionales de carácter festivo o celebrativo promovidos por el Ayuntamiento.n tividad deportiva y social del municipio. Del Río Merencio desarrolló una parte importante de su actividad pública durante el mandato surgido de las elecciones municipales de 2007. Como representante del PSOE ocupó la Tenencia de Alcaldía y asumió responsabilidades de gestión en áreas especialmente sensibles para la población, entre ellas Protección Civil. Su trabajo también se extendió al ámbito supramunicipal a través de la Mancomunidade Terras do Navea\-Bibei, donde ejerció como vicepresidente y tuvo competencias relacionadas con Servicios Sociales, la residencia de mayores y la coordinación de emergencias de la comarca