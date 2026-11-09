Sin la Diputación, ¡Ourense colapsa!

En una provincia articulada por la dispersión geográfica, el envejecimiento poblacional y la convivencia de 92 municipios -la inmensa mayoría de escasa dimensión económica y técnica-, la Diputación provincial no es un adorno institucional ni un vestigio burocrático. Es, pura y simplemente, el pulso que sostiene los servicios públicos esenciales de Ourense y la garantía de que ningún vecino sea tratado como un ciudadano de segunda. Cualquiera que haya recorrido las carreteras de la provincia, cruzado sus comarcas y conversado con los vecinos de nuestros núcleos más pequeños, entiende de inmediato algo fundamental: sin la Diputación, gran parte de este territorio simplemente colapsaría.

Frente a los dogmas teóricos de quienes opinan desde la distancia o desprecian la política local, la realidad del día a día es contundente. De los 92 ayuntamientos orensanos, 80 ayuntamientos tienen menos de 5.000 habitantes; la inmensa mayoría carece de presupuesto, personal técnico o medios propios para asfaltar un vial, reparar una red de agua potabilizadora, gestionar el tratamiento de residuos o prestar servicios sociales de proximidad, entre otros.

Ahí es donde interviene la institución provincial: actuando como el auténtico “Ayuntamiento de ayuntamientos” y garantizando la equidad territorial para que la Galicia rural disfrute de las mismas oportunidades que el entorno urbano (una gestión de auxilio técnico y financiero que contrasta frontalmente con la que sufre nuestra capitalidad, sumida en una deriva opaca y caótica al más puro estilo de Pedro Sánchez y su Gobierno).

La relevancia estratégica de esta labor quedó ratificada la pasada semana en el Parlamento de Galicia, donde el presidente de la Diputación, Luis Menor, presentó unas cuentas históricas que superan los 112 millones de euros, diseñadas para articular la provincia y fijar población. Lejos de entelequias presupuestarias, la planificación económica demuestra un pragmatismo pegado a la tierra. Destaca la consolidación del plan CooperOU, que destina 20 millones de euros de transferencias directas bajo criterios objetivables para que cada corporación local decida sus inversiones con absoluta autonomía, así como una partida superior a los 11 millones de euros destinada a blindar y modernizar los más de 1.800 kilómetros de la red de carreteras provinciales.

Bajo el liderazgo de Luis Menor, la Diputación demuestra que la gestión pública se puede ejercer con rigor, transparencia y diálogo constante. En lugar de perderse en debates ideológicos estériles, la prioridad de su mandato es clara: cohesionar el territorio, apoyar decididamente al municipalismo y exprimir cada euro del contribuyente para evitar el aislamiento social y económico de nuestros concellos.

La conclusión es nítida: la Diputación de Ourense no es un capricho administrativo ni un gasto prescindible. Es la red de seguridad, el colchón financiero y el motor que permite la vida en el medio rural. Viendo el volumen de inversión y el rigor de la planificación presentadas, queda acreditado que la existencia de la institución provincial no solo es útil, sino absolutamente indispensable para el futuro y la dignidad de Ourense y de los que aquí vivimos.