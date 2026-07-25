O patio cuberto do CEIP Manuel Bermúdez Couso foi o encargado de albergar a festa
O patio cuberto do CEIP Manuel Bermúdez Couso foi o encargado de albergar a festa | Miguel Ángel

Galería | Biscoito de fariña, ovos, azucre e manteiga para celebrar a Festa da Bica en A Pobra de Trives

LII EDICIÓN

La Región
La Región
Publicado: 25 jul 2026 - 19:02 Actualizado: 25 jul 2026 - 19:03

A Pobra de Trives celebrou a LIII Festa da Bica, declarada de Interese Turístico Galego, cunha xornada marcada pola alta participación, a gastronomía, a artesanía e a música tradicional. As 300 prazas para o xantar popular esgotáronse malia o cambio de localización pola choiva, mentres que a gran novidade foi a presentación do xeado de Bica de Trives, elaborado con bica tradicional e leite fresca de pastoreo.

A programación complétase este domingo coa andaina á Cabeza Grande e o concerto de Luar na Lubre, que pechará a festa no marco da súa xira polos 40 anos.

As mellores fotos, por Miguel Ángel.

Galería | Biscoito de fariña, ovos, azucre e manteiga para celebrar a Festa da Bica en A Pobra de Trives
1/18 Galería | Biscoito de fariña, ovos, azucre e manteiga para celebrar a Festa da Bica en A Pobra de Trives | Miguel Ángel
Galería | Biscoito de fariña, ovos, azucre e manteiga para celebrar a Festa da Bica en A Pobra de Trives
2/18 Galería | Biscoito de fariña, ovos, azucre e manteiga para celebrar a Festa da Bica en A Pobra de Trives | Miguel Ángel
Galería | Biscoito de fariña, ovos, azucre e manteiga para celebrar a Festa da Bica en A Pobra de Trives
3/18 Galería | Biscoito de fariña, ovos, azucre e manteiga para celebrar a Festa da Bica en A Pobra de Trives | Miguel Ángel
Galería | Biscoito de fariña, ovos, azucre e manteiga para celebrar a Festa da Bica en A Pobra de Trives
4/18 Galería | Biscoito de fariña, ovos, azucre e manteiga para celebrar a Festa da Bica en A Pobra de Trives | Miguel Ángel
Galería | Biscoito de fariña, ovos, azucre e manteiga para celebrar a Festa da Bica en A Pobra de Trives
5/18 Galería | Biscoito de fariña, ovos, azucre e manteiga para celebrar a Festa da Bica en A Pobra de Trives | Miguel Ángel
Galería | Biscoito de fariña, ovos, azucre e manteiga para celebrar a Festa da Bica en A Pobra de Trives
6/18 Galería | Biscoito de fariña, ovos, azucre e manteiga para celebrar a Festa da Bica en A Pobra de Trives | Miguel Ángel
Galería | Biscoito de fariña, ovos, azucre e manteiga para celebrar a Festa da Bica en A Pobra de Trives
7/18 Galería | Biscoito de fariña, ovos, azucre e manteiga para celebrar a Festa da Bica en A Pobra de Trives | Miguel Ángel
Galería | Biscoito de fariña, ovos, azucre e manteiga para celebrar a Festa da Bica en A Pobra de Trives
8/18 Galería | Biscoito de fariña, ovos, azucre e manteiga para celebrar a Festa da Bica en A Pobra de Trives | Miguel Ángel
Galería | Biscoito de fariña, ovos, azucre e manteiga para celebrar a Festa da Bica en A Pobra de Trives
9/18 Galería | Biscoito de fariña, ovos, azucre e manteiga para celebrar a Festa da Bica en A Pobra de Trives | Miguel Ángel
Galería | Biscoito de fariña, ovos, azucre e manteiga para celebrar a Festa da Bica en A Pobra de Trives
10/18 Galería | Biscoito de fariña, ovos, azucre e manteiga para celebrar a Festa da Bica en A Pobra de Trives | Miguel Ángel
Galería | Biscoito de fariña, ovos, azucre e manteiga para celebrar a Festa da Bica en A Pobra de Trives
11/18 Galería | Biscoito de fariña, ovos, azucre e manteiga para celebrar a Festa da Bica en A Pobra de Trives | Miguel Ángel
Galería | Biscoito de fariña, ovos, azucre e manteiga para celebrar a Festa da Bica en A Pobra de Trives
12/18 Galería | Biscoito de fariña, ovos, azucre e manteiga para celebrar a Festa da Bica en A Pobra de Trives | Miguel Ángel
Galería | Biscoito de fariña, ovos, azucre e manteiga para celebrar a Festa da Bica en A Pobra de Trives
13/18 Galería | Biscoito de fariña, ovos, azucre e manteiga para celebrar a Festa da Bica en A Pobra de Trives | Miguel Ángel
Galería | Biscoito de fariña, ovos, azucre e manteiga para celebrar a Festa da Bica en A Pobra de Trives
14/18 Galería | Biscoito de fariña, ovos, azucre e manteiga para celebrar a Festa da Bica en A Pobra de Trives | Miguel Ángel
Galería | Biscoito de fariña, ovos, azucre e manteiga para celebrar a Festa da Bica en A Pobra de Trives
15/18 Galería | Biscoito de fariña, ovos, azucre e manteiga para celebrar a Festa da Bica en A Pobra de Trives | Miguel Ángel
Galería | Biscoito de fariña, ovos, azucre e manteiga para celebrar a Festa da Bica en A Pobra de Trives
16/18 Galería | Biscoito de fariña, ovos, azucre e manteiga para celebrar a Festa da Bica en A Pobra de Trives | Miguel Ángel
Galería | Biscoito de fariña, ovos, azucre e manteiga para celebrar a Festa da Bica en A Pobra de Trives
17/18 Galería | Biscoito de fariña, ovos, azucre e manteiga para celebrar a Festa da Bica en A Pobra de Trives | Miguel Ángel
Galería | Biscoito de fariña, ovos, azucre e manteiga para celebrar a Festa da Bica en A Pobra de Trives
18/18 Galería | Biscoito de fariña, ovos, azucre e manteiga para celebrar a Festa da Bica en A Pobra de Trives | Miguel Ángel

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats