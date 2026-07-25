Galería | Biscoito de fariña, ovos, azucre e manteiga para celebrar a Festa da Bica en A Pobra de Trives
LII EDICIÓN
A Pobra de Trives celebrou a LIII Festa da Bica, declarada de Interese Turístico Galego, cunha xornada marcada pola alta participación, a gastronomía, a artesanía e a música tradicional. As 300 prazas para o xantar popular esgotáronse malia o cambio de localización pola choiva, mentres que a gran novidade foi a presentación do xeado de Bica de Trives, elaborado con bica tradicional e leite fresca de pastoreo.
A programación complétase este domingo coa andaina á Cabeza Grande e o concerto de Luar na Lubre, que pechará a festa no marco da súa xira polos 40 anos.
As mellores fotos, por Miguel Ángel.
1/18
Galería | Biscoito de fariña, ovos, azucre e manteiga para celebrar a Festa da Bica en A Pobra de Trives
|
Miguel Ángel
2/18
Galería | Biscoito de fariña, ovos, azucre e manteiga para celebrar a Festa da Bica en A Pobra de Trives
|
Miguel Ángel
3/18
Galería | Biscoito de fariña, ovos, azucre e manteiga para celebrar a Festa da Bica en A Pobra de Trives
|
Miguel Ángel
4/18
Galería | Biscoito de fariña, ovos, azucre e manteiga para celebrar a Festa da Bica en A Pobra de Trives
|
Miguel Ángel
5/18
Galería | Biscoito de fariña, ovos, azucre e manteiga para celebrar a Festa da Bica en A Pobra de Trives
|
Miguel Ángel
6/18
Galería | Biscoito de fariña, ovos, azucre e manteiga para celebrar a Festa da Bica en A Pobra de Trives
|
Miguel Ángel
7/18
Galería | Biscoito de fariña, ovos, azucre e manteiga para celebrar a Festa da Bica en A Pobra de Trives
|
Miguel Ángel
8/18
Galería | Biscoito de fariña, ovos, azucre e manteiga para celebrar a Festa da Bica en A Pobra de Trives
|
Miguel Ángel
9/18
Galería | Biscoito de fariña, ovos, azucre e manteiga para celebrar a Festa da Bica en A Pobra de Trives
|
Miguel Ángel
10/18
Galería | Biscoito de fariña, ovos, azucre e manteiga para celebrar a Festa da Bica en A Pobra de Trives
|
Miguel Ángel
11/18
Galería | Biscoito de fariña, ovos, azucre e manteiga para celebrar a Festa da Bica en A Pobra de Trives
|
Miguel Ángel
12/18
Galería | Biscoito de fariña, ovos, azucre e manteiga para celebrar a Festa da Bica en A Pobra de Trives
|
Miguel Ángel
13/18
Galería | Biscoito de fariña, ovos, azucre e manteiga para celebrar a Festa da Bica en A Pobra de Trives
|
Miguel Ángel
14/18
Galería | Biscoito de fariña, ovos, azucre e manteiga para celebrar a Festa da Bica en A Pobra de Trives
|
Miguel Ángel
15/18
Galería | Biscoito de fariña, ovos, azucre e manteiga para celebrar a Festa da Bica en A Pobra de Trives
|
Miguel Ángel
16/18
Galería | Biscoito de fariña, ovos, azucre e manteiga para celebrar a Festa da Bica en A Pobra de Trives
|
Miguel Ángel
17/18
Galería | Biscoito de fariña, ovos, azucre e manteiga para celebrar a Festa da Bica en A Pobra de Trives
|
Miguel Ángel
18/18
Galería | Biscoito de fariña, ovos, azucre e manteiga para celebrar a Festa da Bica en A Pobra de Trives
|
Miguel Ángel