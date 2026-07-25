Herida y trasladada una persona al volcar su coche en la OU-0703 a su paso por A Pobra de Trives

Una persona ha resultado herida tras volcar con su vehículo en la OU-0703 a su paso por A Pobra de Trives. El accidente ocurrió a las 06:23 horas de la madrugada de este sábado, 25 de julio, al lado de la funeraria Nuestra Señora De Los Dolores.

La víctima tuvo que ser trasladada al PAC de A Pobra de Trives. Hasta el lugar se desplazaron Protección Civil de A Pobra de Trives, Urxencias Sanitarias y Policía Local.