Herida y trasladada una persona al volcar su coche en la OU-0703 a su paso por A Pobra de Trives
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Una persona resultó herida y tuvo que ser trasladada al PAC tras volcar su coche en la OU-0703 a su paso por el concello de A Pobra de Trives
Una persona ha resultado herida tras volcar con su vehículo en la OU-0703 a su paso por A Pobra de Trives. El accidente ocurrió a las 06:23 horas de la madrugada de este sábado, 25 de julio, al lado de la funeraria Nuestra Señora De Los Dolores.
La víctima tuvo que ser trasladada al PAC de A Pobra de Trives. Hasta el lugar se desplazaron Protección Civil de A Pobra de Trives, Urxencias Sanitarias y Policía Local.
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