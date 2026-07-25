Unha Galicia aberta, moderna e con futuro
Unha Galicia aberta, moderna e con futuro
Neste ano 2026 conmemórase o 45 aniversario da promulgación do Estatuto de autonomía de Galicia, un fito histórico que deu paso aos 45 anos de maior prosperidade
O Día de Galicia convídanos a renovarmos o noso compromiso coa identidade colectiva que fomos construíndo ao longo dos séculos e coa responsabilidade de continuarmos a fortalecer unha Galicia aberta, dinámica e orgullosa da súa historia.
A nosa comunidade é o resultado dun legado cultural, lingüístico e humano extraordinario. Galicia soubo conservar a súa personalidade propia, ao tempo que participaba activamente nos grandes procesos de transformación social, económica e política que marcaron a historia contemporánea. Esa capacidade para combinar tradición e modernidade constitúe unha das nosas maiores fortalezas.
Neste ano 2026 conmemórase o 45 aniversario da promulgación do Estatuto de autonomía de Galicia. Posteriormente á promulgación do Estatuto, constituíase o primeiro Parlamento de Galicia, un fito histórico que deu paso aos 45 anos de maior prosperidade de toda a nosa historia.
O Estatuto, aprobado nun contexto decisivo para a consolidación democrática de España, converteuse na pedra angular do noso desenvolvemento institucional e fixo posible que Galicia recuperase e exercese as competencias necesarias para atender as súas necesidades, protexer os seus sinais de identidade e impulsar políticas propias ao servizo da cidadanía.
Galicia experimentou profundas transformacións en ámbitos tan relevantes como a educación, a sanidade, os servizos sociais, as infraestruturas, a cultura ou a promoción da lingua galega. O balance destes 45 anos permítenos valorar o camiño percorrido, pero tamén identificar os desafíos que temos por diante nun mundo cada vez máis complexo e interdependente.
O Parlamento de Galicia, como sede da representación popular, desempeñou un papel esencial neste proceso. Foi, e continúa a ser, un espazo de encontro, de debate e de acordo no cal se expresa a pluralidade da sociedade galega. Desde o respecto ás diferentes sensibilidades políticas, o Parlamento contribúe cada día ao fortalecemento da nosa democracia e á procura das mellores respostas para os retos presentes e futuros.
Este Día de Galicia coincide, ademais, co Ano Oteriano, dedicado á figura de don Ramón Otero Pedrayo, unha das personalidades máis destacadas da nosa historia intelectual. Xeógrafo, escritor, profesor, parlamentario e galeguista comprometido, Otero Pedrayo representa, como poucos, a vocación de servizo ao país desde o coñecemento, a cultura e o pensamento.
Otero Pedrayo soubo interpretar o país desde unha perspectiva integradora, recoñecendo a riqueza da súa diversidade e reivindicando a importancia da cultura como motor de progreso colectivo
A súa obra constitúe unha das achegas máis valiosas á comprensión da realidade galega. Otero Pedrayo soubo interpretar o país desde unha perspectiva integradora, recoñecendo a riqueza da súa diversidade e reivindicando a importancia da cultura como motor de progreso colectivo. A lembranza da súa figura ofrécenos unha oportunidade para reafirmarmos a vixencia dos valores que inspiraron a súa traxectoria: o amor por Galicia, a defensa da súa personalidade histórica e a confianza nas capacidades do seu pobo.
Tamén quero aproveitar este espazo que me brinda La Región para celebrar a decisión da Real Academia Galega de lle dedicar a Xosé Neira Vilas o Día das Letras Galegas no próximo ano 2027. Escritor e divulgador, fixo do mundo labrego e da emigración galega en América os temas da súa literatura. O seu libro Memorias dun neno labrego, o máis vendido e traducido da literatura galega, narra, desde a perspectiva dun neno, as condicións de vida da sociedade campesiña galega nas primeiras etapas do século XX.
Celebrarmos o Día de Galicia é unha ocasión para expresarmos gratitude a todas as xeracións que contribuíron para construír a Galicia actual e para renovar o compromiso colectivo cun futuro de prosperidade compartida, reivindicar a unidade ao redor dos principios que nos unen: a democracia, a liberdade, a convivencia, a solidariedade e o respecto á nosa cultura e á nosa identidade.
Nun tempo marcado por grandes transformacións tecnolóxicas, económicas e sociais, Galicia conta con importantes razóns para afrontar o futuro con confianza. O talento da súa xente, a fortaleza do seu tecido produtivo, a calidade das súas institucións e a riqueza do seu patrimonio material e inmaterial constitúen activos fundamentais para seguirmos a avanzar.
Que este 25 de xullo nos anime a continuar a traballar, desde a responsabilidade e o diálogo, por unha Galicia cada vez máis forte, máis cohesionada e con maior capacidade para facermos realidade as aspiracións da súa cidadanía. Unha Galicia orgullosa do seu pasado, consciente do seu presente e decidida a construír o mellor futuro posible para as xeracións vindeiras.
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