Dos heridos por una aparatosa colisión frontal en A Coruña

Una colisión entre dos coches ocurrida a última hora del jueves en el municipio coruñés de Lousame ha dejado heridas a dos personas, que han necesitado ser atendidas por el personal sanitario desplazado hasta el punto.

Minutos antes de las 23:00 horas, un particular alertó al 112 Galicia de que ambos turismos acababan de chocar en el kilómetro 9 de la DP-1104, a la altura de la parroquia lousamiana de Tállara, según ha recogido la central de emergencias.

Hasta el punto se desplazaron el 061, la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de Boiro, el GES de Noia y los voluntarios de Protección Civil de la localidad. Una vez allí, los servicios sanitarios confirmaron al 112 que habían tenido que atender a las dos personas implicadas en el accidente.