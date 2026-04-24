Raquel Nogueira, de Trives a la escena nacional: vivir la comedia

Su papel de Ángela en la serie “Animal”, en la que comparte elenco con Luis Zahera y Lucía Caraballo ha catapultado su popularidad. Pero Raquel Nogueira ya contaba con un importante bagaje cuando se incorporó a esta serie de la que en estos días está grabando la segunda temporada. Nacida en A Pobra de Trives, Raquel comenzó su formación artística en el corazón de la montaña ourensana, estudiando piano y canto. Pero la interpretación la atrapó cuando estudiaba en Santiago Magisterio Musical y formaba parte de un grupo de teatro universitario. Se formó en Madrid, en la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD) y pronto destacó no solo por su talento interpretativo en el mundo del teatro, sino también como actriz de televisión, guionista y creadora. Recibió el Premio Mestre Mateo a la mejor serie web por “Historias Vageniales”, que adaptó al teatro y actualmente se encuentra en cartel en el teatro Luchana de Madrid.

Ángela, en la serie “Animal”. | Netflix

Pregunta. ¿Cuándo descubrió que le gustaba el mundo de la interpretación?

Respuesta. Desde muy jovencita. Lo que pasa es que nunca había hecho nada de teatro hasta que fui a la universidad porque en Trives no había grupo de teatro ni clases. Sabía que me gustaba, pero estaba más con la música. Con cinco años empecé a tocar el piano y fui más por ahí. Cuando me fui a Santiago a estudiar Magisterio Musical me metí en el grupo de teatro universitario, hice una compañía y cuando tenía las cosas más claras hice las pruebas para la RESAD de Madrid y la ESAD de Vigo y finalmente me vine a Madrid.

P. ¿Cuál fue su primer trabajo?

R. Fue en una compañía de teatro que se llama Fundación Siglo de Oro. Una comedia de Shakespeare, “Trabajos de amor perdidos”, en coproducción con el Shakespeare’s Globe Theatre de Londres. Esto fue en 2016 y los primeros años de mi actividad profesional estuvieron más centrados en el ámbito teatral.

P. “Animal” le ha dado una gran proyección, pero antes ya había trabajado en el audiovisual.

R. Sí. “Animal” es la serie que más me ha lanzado en el audiovisual. Ahora estamos rodando la segunda temporada, hasta mediados de mayo, más o menos. Pero antes ya había hecho cosas en series como “Luimelia”, “El caso Asunta” y “Los años nuevos”, de Rodrigo Sorogoyen.

P. “Historias Vageniales” nació como una web serie, con la que además ganó un Mestre Mateo. ¿Por qué eligió ese formato?

R. Fue un experimento, que por cierto salió muy bien. Pero también porque es un formato que requiere menos inversión que una serie de televisión y era lo que más sentido tenía en ese momento. Luego ha ido creciendo, se ha convertido en la obra de teatro que estoy haciendo ahora en Madrid y también se ha convertido en un proyecto de serie para televisión, de la que ya hemos grabado un piloto, con ayuda de Agadic y espero que llegue a materializarse.

P. Fue el proyecto con el que se reveló también como autora y productora.

R. Es mi gran proyecto. La verdad es que tenía un poco de miedo a enfrentarme a esa faceta creativa y gracias a él rompí con ese miedo y ahora me siento muy cómoda.

P. ¿Qué tal está resultando esta adaptación al teatro? Sé que recibió el premio Luisa Villalta en la categoría de proyectos de igualdad a la adaptación teatral en gallego.

R. Estoy muy contenta. La obra la escribimos Iván Marcos y yo. Él además la dirige. Está gustando mucho a la gente, llenamos los teatros, con público de todas las edades, todos los géneros. Aunque es un monólogo en formato comedia aborda desde un punto de vista historicista la evolución en muchos aspectos de cómo ha sido tratado el cuerpo femenino, su sexualidad… y desmontamos tópicos y creencias que han ido formando parte de la historia. Percibimos que el público las recibe muy bien porque les contamos cosas que no saben, de una manera muy tranquila. La estrenamos el pasado mes de febrero y hemos estado en Rianxo, A Coruña, Santiago, Vigo, Monforte… La obra nació en gallego pero también hicimos una versión en castellano que es la que ahora estoy representando en Madrid.

P. ¿Volverá con ella a Galicia?

R. Sí. Tenemos previsto reanudar la gira gallega a partir de octubre, una vez que ya quede liberada de los compromisos que tengo con distintos proyectos audiovisuales y ahí retomaremos.

P. ¿Está viviendo el teatro un momento dulce?

R. Yo creo que sí. Además se ve que los teatros se llenan. Quizá sea por su impacto, por su naturalidad. Aquí no hay inteligencia artificial, el contacto con el público es directo. Ver a los actores y actrices trabajar en el escenario es una experiencia única que no pasa de moda.

P. Aunque ha tocado otros géneros, en su trabajo domina la comedia, ¿es lo que más le gusta?

R. La verdad es que me encanta la comedia. Soy feliz haciéndola y mi creatividad está muy enfocada a la comedia. Ahora mismo estoy escribiendo el guion de una película que no es solo comedia pero va más enfocada a ese género. Y si me dan a elegir, me voy a la comedia siempre.

P. ¿Cómo está siendo la experiencia de trabajar en “Animal”?

R. Genial. Para empezar, es comedia, hay animales, que a mí me encantan así que estar en esta serie es un regalo para mí. Y luego, tuve mucha suerte porque hice una propuesta del personaje y a la gente de Netflix, a los productores y al director les gustó y me dejaron explorarlo y funcionó muy bien con el público y ahora estoy haciendo la segunda temporada en la que el personaje tiene más peso y estoy muy contenta con ello.

P. ¿Está complicada la vida laboral en el mundo de la interpretación? ¿Depende de la suerte?

R. La suerte es muy importante. Pero tengo que decir que yo he trabajado muchísimo para poder llegar ese un punto en el que esperas que las cosas salgan. Las dos profesiones, la interpretación y la creación tienen un índice de paro muy alto y te lo tienes que currar mucho para llegar a los sitios, no te llega solo con el talento y la suerte. En mi caso, desde que empecé a trabajar de manera profesional en 2016 he ido encadenando trabajos, también es cierto que el hecho de desarrollar esa otra faceta creativa también ayuda. Además de la web serie y la adaptación teatral de “Historia Vagenial”, he sido guionista para una serie de TVG que se titula “Ghuassap”.

P. ¿Mantiene su vínculo con Trives? Imagino que su domicilio cambia según el trabajo.

R. Sí. Ahora estoy viviendo en Madrid, tenemos la base de operaciones cerca de Santiago, pero el mundo de la interpretación siempre te lleva de un sitio para otro. Que conste que forma parte de la experiencia y a mí me gusta eso. Pero también es verdad que no he perdido mis vínculos con Trives. Allí tengo a mi familia, a mis amigos y voy siempre que puedo.