Naturaleza y memoria se citan en el IES trivés

La biblioteca del instituto Xermán Ancochea Quevedo, en A Pobra de Trives, acogió en la tarde del miércoles la presentación del libro “A Fraga Esborrallada, crónicas naturalistas a cabalo de dous séculos”, del biólogo Pedro Alonso Iglesias, en un encuentro que reunió a cerca de una treintena de personas.

El acto, organizado por el club de lectura Furgando nos Libros, contó también con la asistencia de vecinos de la villa interesados en la temática. La jornada se completó con una sesión previa por la mañana, en la que el autor ya había compartido su obra con el alumnado del centro.

La obra propone una mirada que combina memoria, divulgación y reflexión sobre el medio natural y la transformación del rural gallego, poniendo en valor a una generación vinculada al naturalismo y al ecologismo. A través de sus 324 páginas, el autor aborda también los retos actuales relacionados con la conservación y el territorio.

Una treintena de personas asistieron a la presentación del libro escrito por el biólogo Pedro Alonso Iglesias

Pedro Alonso Iglesias, licenciado en Ciencias Biológicas y socio fundador de Arcea Xestión de Recursos Naturais, está especializado en el estudio y gestión del lobo ibérico. Participó en censos en el suroeste gallego y colaboró con el CSIC en la búsqueda de los últimos ejemplares en Sierra Morena, además de ser coautor de diversas publicaciones sobre espacios naturales y fauna, como “Islas Cíes. Guía del Parque Natural”, “Os espazos naturais de Galicia” o “Los lobos de la península ibérica”.

Divulgación y memoria

Durante la presentación, el libro se reveló como una obra que combina divulgación, memoria y reflexión crítica, abordando cuestiones como la evolución del rural gallego, la conservación de la biodiversidad o el impacto de los modelos de desarrollo sobre el territorio, e invitando a mirar el pasado para comprender el presente y afrontar el futuro, basado en su experiencia personal y colectiva.

La presentación de A Fraga Esborrallada dejó una imagen de cercanía entre autor y público, en una cita que volvió a poner en valor la lectura como espacio de encuentro y reflexión en la villa.

La cita dejó una imagen de cercanía entre autor y público, consolidando el interés por las propuestas culturales en la villa y reforzando el papel de la lectura como espacio de encuentro y reflexión compartida.