Nueva imagen para un local emblemático trivés

El Hostal La Viuda, en A Pobra de Trives, ha renovado la fachada de sus instalaciones con la ayuda de una subvención de cerca de 34.000 euros concedida por la Xunta dentro de la línea de ayudas para la mejora de infraestructuras de establecimientos turísticos. El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, visitó este viernes el negocio para conocer el resultado de una actuación que buscó diferenciar visualmente el restaurante, ubicado en la planta baja, del hostal situado en las plantas superiores, además de mejorar la iluminación y reorganizar los accesos al edificio.

La actuación forma parte de un programa con el que la Xunta destinará cerca de 200.000 euros a la modernización de diez establecimientos turísticos de alojamiento y restauración de la provincia de Ourense. El objetivo de estas ayudas es reforzar la competitividad del sector y adaptar la oferta turística al crecimiento de visitantes registrado durante este año.

Durante la visita, Merelles destacó que estas inversiones permiten que el incremento de la demanda turística vaya acompañado de establecimientos más modernos, sostenibles y preparados para ofrecer un servicio de mayor calidad. Además, recordó que Turismo de Galicia ha destinado 18 millones de euros desde 2022 a este programa de modernización del sector.