CRISIS MIGRATORIA
Llegan más de 60.000 migrantes a Ceuta

¿Sabe usted que los plenos ordinarios en Trives son como el cometa Halley?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo, Trives se pasa 14 meses sin un pleno ordinario

Casa do Concello de Trives
Casa do Concello de Trives

¿Sabe usted que en Trives los plenos ordinarios parecen más una sugerencia que una obligación? ¿Que deben celebrarse el último jueves de mes impar y sobre el papel suena sencillo, pero en la práctica, ya es otra historia? ¿Que después de 14 meses sin un solo pleno ordinario, en mayo por fin hubo sesión?¿Que los plenos permiten a los vecinos ver los avances del trabajo municipal?

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