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Aprobados los presupuestos de Ourense en un bronco pleno

¿Sabe usted que en A Pobra de Trives todavía hay premios del Entroido por cobrar?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen Cho Dixo, llega el samaín y los premios de febrero sin cobrar

Comparsas en A Pobra de Trives el año pasado
Comparsas en A Pobra de Trives el año pasado

¿Sabe usted que en A Pobra de Trives hay disfraces que llevan más de medio año esperando su premio? ¿Que los tres galardones de comparsas y los dos individuales del Entroido continúan esperando por el dinero correspondiente a los premios concedidos por el Concello en febrero? ¿Que mientras llega Samaín y algunos piensan en disfraces terroríficos, los premiados de febrero siguen a la expectativa?

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