¿Sabe usted que en A Pobra de Trives todavía hay premios del Entroido por cobrar?

¿Sabe usted que en A Pobra de Trives hay disfraces que llevan más de medio año esperando su premio? ¿Que los tres galardones de comparsas y los dos individuales del Entroido continúan esperando por el dinero correspondiente a los premios concedidos por el Concello en febrero? ¿Que mientras llega Samaín y algunos piensan en disfraces terroríficos, los premiados de febrero siguen a la expectativa?